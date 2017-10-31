Футбол
Фернандо Льоренте может перейти в «Манчестер Юнайтед»Sports.ru 03:43
«МЮ» рассматривает Льоренте в качестве замены форварду Ромелу Лукаку, который продолжает тренироваться с «Андерлехтом» и отказывается возвращаться в Манчестер, так как хочет перейти в другой клуб. В сезоне-2018/19 Льоренте выступал за «Тоттенхэм».
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