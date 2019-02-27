Футбол

Фернандиньо и Ляпорт выбыли из строя до середины мартаSoccer.ru вчера в 16:48

Челси — Манчестер Сити
0 – 0
3 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, Финал, 24 февраля
Стадион «Уэмбли»
Давид Луиз
30′
46′
Эмерик Лапорт
Венсан Компани
58′
Фернандиньо
Антонио Рюдигер
72′
79′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
79′
85′
Кевин де Брюйне
Лерой Сане
Жоржиньо
88′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
89′
90′+1′
Николас Отаменди
91′
Фернандиньо
Данило Луис
Виллиан
Гонсало Игуаин
95′
П
Игроки «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт и Фернандиньо выбыли из строя до середины марта. Оба футболиста получили повреждения в финале Кубка английской Лиги против лондонского «Челси».
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Ляпорт и Фернандиньо выбыли из строя до середины марта

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