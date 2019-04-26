Футбол
Фернандиньо: «Игроки „Манчестер Сити“ борются за каждый мяч как животные»Sport24.ru 07:25
Чемпионат Англии, 24 апреля
Стадион «Олд Траффорд»
|10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
|24′
|26′
Александр Зинченко
|51′
Фернандиньо
Лерой Сане
|54′
Бернарду Силва
|66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
|72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
|83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
|83′
Люк Шоу
|89′
|89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
|35%
|Владение мячом
|65%
|79%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|15
|10
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 5‑3‑2
1
Де Хеа
18
Янг
7
Санчес
12
Смоллинг
2
Линделёф
23
Шоу
9
Лукаку
17
Фред
6
Погба
11
Марсьяль
10
Рэшфорд
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
3
Данило
19
Сане
21
Сильва
20
Силва
33
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо высказал мнение, что игроки клуба прикладывают максимум усилий для того, чтобы завоевать чемпионский титул в АПЛ в сезоне-2018/19. По его словам, для этого футболисты борются за каждый мяч и выходят на каждую игру как на последнюю.
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