Футбол

Фернандиньо: «Игроки „Манчестер Сити“ борются за каждый мяч как животные»Sport24.ru 07:25

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, 24 апреля
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
24′
26′
Александр Зинченко
51′
Фернандиньо
Лерой Сане
54′
Бернарду Силва
66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
83′
Люк Шоу
89′
89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо высказал мнение, что игроки клуба прикладывают максимум усилий для того, чтобы завоевать чемпионский титул в АПЛ в сезоне-2018/19. По его словам, для этого футболисты борются за каждый мяч и выходят на каждую игру как на последнюю.
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Фернандиньо: «Игроки „Манчестер Сити“ борются за каждый мяч как животные»

Sport24.ru07:25

Фернандиньо: игроки «Манчестер Сити» показали желание, сражаясь будто звери

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