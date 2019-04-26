Фернандиньо: «Игроки „Манчестер Сити“ борются за каждый мяч как животные»Sport24.ru 07:25

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо высказал мнение, что игроки клуба прикладывают максимум усилий для того, чтобы завоевать чемпионский титул в АПЛ в сезоне-2018/19. По его словам, для этого футболисты борются за каждый мяч и выходят на каждую игру как на последнюю.

Фернандиньо: «Игроки „Манчестер Сити“ борются за каждый мяч как животные»

Происшествия Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.

Происшествия Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.

Происшествия В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

Политика Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.

Авто УАЗ представил «Патриот» для ДПС Ульяновский автомобильный завод представил обновлённый «Патриот», созданный специально для дорожно-патрульной службы (ДПС).

Армия и оружие Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.

Происшествия Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.

Политика В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.

Шоу-бизнес Топалов и Тодоренко показали, как их будет сын Влад Топалов (33) и Регина Тодоренко (28) продолжают делиться со своими подписчиками милыми домашними кадрами из жизни начинающих родителей.

Происшествия Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.

Происшествия Боец женского MMA избила имитировавшего перед ней половой акт мужчину Боец смешанных единоборств (ММА) Джойс Вьера избила на пляже Прайя ду Брага мужчину, сообщает "Советский спорт".

Музыка Rammstein выпустили новый клип Radio Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.

Путешествия Крым рассчитывает на 7 млн туристов в 2019 году Крым намерен принять более 7 млн туристов в 2019 году, заявил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов.

Политика Полпред Меняйло: Власти Хакасии не выполнили рекомендации Ранее уже обращал внимание региональных органов власти на необходимость выработать системные меры по погашению текущих платежей и недопущению роста задолженности, однако рекомендации не были выполнены.

Шоу-бизнес Грудь нараспашку! Селена Гомес покорила критиков эффектным возвращением 26-летняя красотка предпочла действительно элегантный образ. Селена Гомес выбрала длинное черное платье Dior с глубоким декольте.

Футбол Роналду опубликовал милое фото с дочками Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме фотографию со своими детьми, передает "Советский спорт".