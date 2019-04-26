Футбол

Фернандиньо: «Игроки „Ман Сити“ бьются за каждый мяч как звери»Sports.ru 09:40

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о борьбе с «Ливерпулем» за первое место в чемпионате Англии.
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Фернандиньо: «Игроки „Манчестер Сити“ борются за каждый мяч как животные»

Sport24.ru07:25

Фернандиньо: «Игроки „Ман Сити“ бьются за каждый мяч как звери»

Sports.ru09:40

Фернандиньо: игроки «Манчестер Сити» показали желание, сражаясь будто звери

Чемпионат02:09
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Происшествия

В России загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»

Обновлено в 10:03
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Разработчик раскрыл итоги испытаний боевой платформы «Бумеранг»

По словам Красовицкого, платформа соответствует ожиданиям и вскоре поступит на госиспытания.
Обновлено в 08:30
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 09:48
Происшествия

Боец женского MMA избила имитировавшего перед ней половой акт мужчину

Боец смешанных единоборств (ММА) Джойс Вьера избила на пляже Прайя ду Брага мужчину, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:11
Путешествия

Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Политика

Глава ФБР считает Китай главной угрозой США в сфере шпионажа

Китай является наиболее значимой угрозой в сфере шпионажа для США и предпринимает значительные усилия для кражи интеллектуальной собственности.
Обновлено в 09:28
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении

Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:18
Недвижимость

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Общество

Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца

Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено в 08:56
Политика

Зеленский и Гройсман неформально обсудили «мировоззренческие вещи»

Обновлено в 08:58
Политика

Сергей Меняйло провел в Хакасии совещание

Сегодня в правительстве Хакасии под руководством полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло состоялось совещание по вопросам функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
Обновлено в 10:03
Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Обновлено в 02:34
Происшествия

В Москве загорелся университет имени Губкина

Студентов и преподавателей университета нефти и газа имени Губкина эвакуировали из-за вспыхнувшего в здании пожара.
Обновлено в 07:47
Общество

Список запрещенных для россиянок профессий сократят в шесть раз

Список запрещенных для женщин профессий сократят до 79 с 456 специальностей.
Обновлено в 09:22
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием.
Обновлено в 11:08
Авто

В России может появиться новый рамный внедорожник Isuzu MU-X

Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Политика

Экономисты оценили затраты на пенсии жителям Донбасса в 100 миллиардов

По данным специалистов, только на пенсии "новым россиянам" из самопровозглашенных ДНР и ЛНР может потребоваться от 100 до 175 миллиардов рублей.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Мост» покончила с собой в 37 лет

Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Обвиняемого в нападении на полицейского петербуржца отпустили из СИЗО

Дзержинский районный суд Петербурга в пятницу вынес постановление о смягчении меры пресечения Михаилу Цакунову, которого обвиняют в нападении на полицейского на несанкционированной акции 5 мая 2018 года в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:21
Футбол

«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба

Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии

Обновлено в 07:06
Музыка

Rammstein выпустили новый клип Radio

Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
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Фернандиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Бразилии.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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