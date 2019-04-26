Фернандиньо: «Игроки „Ман Сити“ бьются за каждый мяч как звери»Sports.ru 09:40

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о борьбе с «Ливерпулем» за первое место в чемпионате Англии.

Фернандиньо: «Игроки „Ман Сити“ бьются за каждый мяч как звери»

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Политика Климкин призвал к секторальным санкциям против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Политика Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".

Происшествия Боец женского MMA избила имитировавшего перед ней половой акт мужчину Боец смешанных единоборств (ММА) Джойс Вьера избила на пляже Прайя ду Брага мужчину, сообщает "Советский спорт".

Путешествия Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Политика Глава ФБР считает Китай главной угрозой США в сфере шпионажа Китай является наиболее значимой угрозой в сфере шпионажа для США и предпринимает значительные усилия для кражи интеллектуальной собственности.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Общество В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.

Происшествия Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".

Общество Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

Политика Сергей Меняйло провел в Хакасии совещание Сегодня в правительстве Хакасии под руководством полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло состоялось совещание по вопросам функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Политика В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.

Происшествия В Москве загорелся университет имени Губкина Студентов и преподавателей университета нефти и газа имени Губкина эвакуировали из-за вспыхнувшего в здании пожара.

Общество Список запрещенных для россиянок профессий сократят в шесть раз Список запрещенных для женщин профессий сократят до 79 с 456 специальностей.

Политика Экономисты оценили затраты на пенсии жителям Донбасса в 100 миллиардов По данным специалистов, только на пенсии "новым россиянам" из самопровозглашенных ДНР и ЛНР может потребоваться от 100 до 175 миллиардов рублей.

Шоу-бизнес Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.

Происшествия В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами "Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.

Происшествия Обвиняемого в нападении на полицейского петербуржца отпустили из СИЗО Дзержинский районный суд Петербурга в пятницу вынес постановление о смягчении меры пресечения Михаилу Цакунову, которого обвиняют в нападении на полицейского на несанкционированной акции 5 мая 2018 года в центре Санкт-Петербурга.

Футбол «Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.