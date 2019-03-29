Футбол

Фернандеш зимой заявлял, что после сезона хочет покинуть «Локомотив»РИА Новости 09:03

Португальский полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Мануэл Фернандеш на зимнем сборе честно и открыто заявил, что по окончании сезона хочет покинуть столичную команду, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
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Фернандеш заявил руководству «Локомотива» о желании покинуть клуб летом

Чемпионат09:01

Фернандеш заявил, что хочет покинуть «Локомотив» после окончания сезона

Спорт БИЗНЕС Online09:05

Фернандеш зимой заявлял, что после сезона хочет покинуть «Локомотив»

РИА Новости09:03

Фернандеш сообщил руководству «Локомотива», что хочет уйти летом

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Кикнадзе: «Фернандеш сказал, что собирается покинуть „Локомотив“ после окончания сезона»

Спорт-Экспресс09:00
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Правила зачисления зарплат в России решили изменить

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Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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