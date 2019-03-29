Фернандеш зимой заявлял, что после сезона хочет покинуть «Локомотив»РИА Новости 09:03

Португальский полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Мануэл Фернандеш на зимнем сборе честно и открыто заявил, что по окончании сезона хочет покинуть столичную команду, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

Фернандеш зимой заявлял, что после сезона хочет покинуть «Локомотив»

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