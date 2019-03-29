Футбол

Фернандеш сообщил руководству «Локомотива», что хочет уйти летомСоветский спорт 09:14

Фернандеш перешел в Локомотив в июле 2014 года свободным агентом из турецкого Бешикташа. В текущем сезоне 33-летний полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
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Василий Кикнадзе: «Если Фернандеш будет отбывать номер, то наша команда слишком амбициозна для него»

Матч ТВ09:49

Фернандеш сообщил руководству «Локомотива» о желании покинуть клуб летом

Sport24.ru09:34

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Спорт-Экспресс09:00

Фернандеш сообщил руководству «Локомотива», что хочет уйти летом

Советский спорт09:14

Фернандеш заявил руководству «Локомотива» о желании покинуть клуб летом

Sport.ru09:43
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Министр иностранных дел Сергей Лавров перед началом переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье пошутил перед журналистами о том, чего они ожидают от встречи министров.
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Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
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Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
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Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор

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США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
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Стало известно, в какой клуб может уйти Педро Роша

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Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
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Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
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Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
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Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
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Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
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Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
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Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан.
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Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания

В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
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Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
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Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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