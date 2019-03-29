Футбол

Фернандеш сообщил руководству «Локомотива», что хочет уйти летомСоветский спорт 09:14

Фернандеш перешел в Локомотив в июле 2014 года свободным агентом из турецкого Бешикташа. В текущем сезоне 33-летний полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Василий Кикнадзе: «Если Фернандеш будет отбывать номер, то наша команда слишком амбициозна для него»

Матч ТВ09:49

Фернандеш зимой заявлял, что после сезона хочет покинуть «Локомотив»

РИА Новости09:03

Фернандеш сообщил руководству «Локомотива», что хочет уйти летом

Советский спорт09:14

Фернандеш сообщил руководству «Локомотива» о желании покинуть клуб летом

Sport24.ru09:34

Кикнадзе: «Фернандеш сказал, что собирается покинуть „Локомотив“ после окончания сезона»

Спорт-Экспресс09:00

Кикнадзе не согласен, что в чемпионстве «Локомотива» есть заслуга Смородской

Чемпионат09:35

Фернандеш заявил руководству «Локомотива» о желании покинуть клуб летом

Sport.ru09:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Происшествия

ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино

В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы.
Обновлено в 14:20
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Политика

Бутину могут депортировать из США в день приговора

Обновлено в 16:09
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Политика

Британский парламент в третий раз отверг соглашение с ЕС по «Брекситу»

Палата общин парламента Великобритании в третий раз проголосовала против соглашения с Евросоюзом об условиях «Брексита».
Обновлено в 10:47
Здоровье

В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака

С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
Обновлено в 02:38
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Гаджеты

Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Сбежавший военный в Тверской области найден мертвым

Военнослужащий с оружием, который сбежал с территории воинской части в Тверской области, найден мертвым.
Обновлено в 02:45
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

В Черное море вошла группировка кораблей НАТО

Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в акваторию Черного моря вечером в четверг, 28 марта, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол

Моуринью может возглавить «Баварию»

Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Футбол

Стало известно, в какой клуб может уйти Педро Роша

Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США

Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
Обновлено в 15:25
Футбол

В интернете опубликовали фото формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.
Обновлено в 10:11
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь

Подводная лодка проекта 636.3 "Великий Новгород" впервые прибыла в Севастополь после вхождения в состав Черноморского флота.
Обновлено в 08:44
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Бывшая жена Алексея Панина не дает согласие на выезд дочери из страны

Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ

Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе сдался полиции

Обновлено в 05:14
Армия и оружие

СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов

Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Политика

Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский

27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 15:03
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено в 16:17
Политика

В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах

Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.
Обновлено в 16:41
Технологии

Mail.ru Group разработает образовательную платформу для школьников

Mail.ru Group готова создать образовательную платформу для школьников.
Обновлено в 11:42
Здоровье

В Великобритании растет популярность антидепрессантов

В Великобритании установлен рекорд по числу выписанных рецептов на антидепрессанты.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мануэл Фернандеш
Португальский футболист
Португальский футболист кабо-вердианского происхождения, полузащитник московского «Локомотива» и сборной Португалии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное