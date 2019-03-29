Футбол
Фернандеш сообщил руководству «Локомотива», что хочет уйти летомСоветский спорт 09:14
Фернандеш перешел в Локомотив в июле 2014 года свободным агентом из турецкого Бешикташа. В текущем сезоне 33-летний полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
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Происшествия
ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино
В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы.
Обновлено в 14:20
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:09
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Политика
Британский парламент в третий раз отверг соглашение с ЕС по «Брекситу»
Палата общин парламента Великобритании в третий раз проголосовала против соглашения с Евросоюзом об условиях «Брексита».
Обновлено в 10:47
Здоровье
В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака
С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
Обновлено в 02:38
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Гаджеты
Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Сбежавший военный в Тверской области найден мертвым
Военнослужащий с оружием, который сбежал с территории воинской части в Тверской области, найден мертвым.
Обновлено в 02:45
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
В Черное море вошла группировка кораблей НАТО
Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в акваторию Черного моря вечером в четверг, 28 марта, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»
Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Футбол
Стало известно, в какой клуб может уйти Педро Роша
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США
Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие
Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии
Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
Обновлено в 15:25
Футбол
В интернете опубликовали фото формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20
Портал Footyheadlines опубликовал фотографии домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.
Обновлено в 10:11
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь
Подводная лодка проекта 636.3 "Великий Новгород" впервые прибыла в Севастополь после вхождения в состав Черноморского флота.
Обновлено в 08:44
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов
Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Политика
Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский
27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 15:03
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено в 16:17
Политика
В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах
Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.
Обновлено в 16:41
Технологии
Mail.ru Group разработает образовательную платформу для школьников
Mail.ru Group готова создать образовательную платформу для школьников.
Обновлено в 11:42
Здоровье
В Великобритании растет популярность антидепрессантов
В Великобритании установлен рекорд по числу выписанных рецептов на антидепрессанты.
Обновлено в 01:26