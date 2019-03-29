Футбол

Фернандеш сообщил руководству «Локомотива», что хочет уйти летомСоветский спорт 09:14

Фернандеш перешел в Локомотив в июле 2014 года свободным агентом из турецкого Бешикташа. В текущем сезоне 33-летний полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
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Василий Кикнадзе: «Если Фернандеш будет отбывать номер, то наша команда слишком амбициозна для него»

Матч ТВ09:49

Фернандеш сообщил руководству «Локомотива» о желании покинуть клуб летом

Sport24.ru09:34

Фернандеш зимой заявлял, что после сезона хочет покинуть «Локомотив»

РИА Новости09:03

Фернандеш сообщил руководству «Локомотива», что хочет уйти летом

Советский спорт09:14

Фернандеш заявил руководству «Локомотива» о желании покинуть клуб летом

Чемпионат09:01

Кикнадзе: «Фернандеш сказал, что собирается покинуть „Локомотив“ после окончания сезона»

Спорт-Экспресс09:00

Фернандеш заявил руководству «Локомотива» о желании покинуть клуб летом

Sport.ru09:43
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Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Обновлено в 07:49
Происшествия

Стало известно, из‐за какого сбоя разбился Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Обновлено в 05:13
Общество

Львицу Симону прооперировали в Москве

Завтра львица вернется в Петербург. Как ранее сообщали специалисты, таких операций со временем может понадобиться несколько.
Обновлено в 10:56
Политика

Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
Обновлено в 19:03
Культура

Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

Обновлено в 17:19
Политика

Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы госдепартамента

Обновлено в 19:29
Происшествия

Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте»

В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.
Обновлено в 17:12
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено в 16:17
Политика

Трамп может обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле

Обновлено в 18:13
Здоровье

Московские врачи прооперировали пациента с редкой аномалией

Обновлено в 06:19
Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
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Певец Стас Костюшкин назвал себя «рязанским монахом»

Российский певец Стас Костюшкин в подписи к фото в своем Instagram назвал себя «рязанским монахом».
Обновлено в 02:53
Политика

Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

Обновлено в 19:00
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Обновлено в 13:20
Гаджеты

Twitter получил новый ночной режим Dark Mode

Обновлено в 04:53
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Наука

На Мадагаскаре нашли пять новых видов мини-лягушек

Ученые обнаружили пять ранее неизвестных видов миниатюрных лягушек.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева

Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Как умирала Жанна Фриске, рассказала Ольга Орлова

Артистка Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни певицы Жанны Фриске, сообщает "Дни.ру".
Обновлено в 12:16
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Обновлено в 19:49
Кино

Джоэл Коэн экранизирует «Макбет»

28 марта стало известно, что режиссер Джоэл Коэн работает над экранизацией трагедии Уильяма Шекспира «Макбет».
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Сбежавший из части в Тверской области контрактник найден мертвым

Обновлено в 02:47
Политика

Венесуэла получила 65 тонн медикаментов от Китая

Венесуэла в пятницу получила 65 тонн медикаментов от Китая, сообщило гостелевидение латиноамериканской страны со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами.
Обновлено в 17:56
Хоккей

КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме

Обновлено в 18:48
Происшествия

Спасший свою мать подросток награждён посмертно орденом Мужества

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Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
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Происшествия

CNN: американские граждане содержатся в лагерях в Китае

Американские граждане содержатся в лагерях в китайском регионе Синьцзян.
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Происшествия

Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
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Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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