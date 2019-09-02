Футбол
MetaratingsФернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта
Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта с местным одноимённым клубом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.
Интерфакс 02:30
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК вчера в 17:47
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Ведомости вчера в 19:56
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Озбилиз стал одноклубником Сычева
Бывший полузащитник «Спартака» и «Кубани» Араз Озбилиз перешел в «Пюник». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Матч ТВ 04:06
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Экономика
AliExpress сделает пакетное предложение
В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
Коммерсантъ вчера в 19:12
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Происшествия
Суд рассмотрит в закрытом режиме дело родителей, взявших ребенка на митинг
Суд в Москве закрыл процесс по иску городской прокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых.
Политика Сегодня 04:53
ЖКХ
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.
РБК вчера в 22:57
Культура
Сергей Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени» и сыграет в составе команды уже 3 сентября на «Вечере встреч выпускников».
Вечерняя Москва вчера в 08:33
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Музыка
Исполнение брянцами гимна России попало в Книгу рекордов Гиннесса
Городской телеканал (Брянск) 03:27
Экономика
Прогноз развития экономики России рассчитают по новой системе
Прогноз до 2024 года был рассчитан уже по новой системе.
Российская газета 03:18
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости вчера в 10:19
Политика
Председательство в Совбезе ООН перешло к России
Председательство в Совете безопасности ООН на месяц перешло к России, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 31 августа в 20:36
Гаджеты
Xiaomi выпустит под видом нового Mi 9 Lite старый смартфон
Ferra вчера в 10:27
Здоровье
Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды
Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец 04:45
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у кредиторов
Авторы законопроекта предлагают обязать кредитора перед передачей долга коллекторам предложить его по той же цене самому должнику.
Рифей-Пермь 30 августа в 05:51
Футбол
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета вчера в 15:37
Армия и оружие
Главного военного прокурора Украины уволили
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.
РБК 04:51
Финансы
ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян
С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.
РБК 04:09
Происшествия
Российский зэк рассказал о наказании от тюремщиков за зашитый рот
Осужденный исправительной колонии №8 (ИК-8) в Новосибирске зашил себе рот в знак протеста, однако сотрудники исправительного учреждения разорвали нитки и не вызвали скорую.
Lenta.ru 04:23
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Газета.Ru вчера в 01:25
Кино
«Прачечную» Стивена Содерберга представили на кинофестивале в Венеции
Российская газета вчера в 14:25