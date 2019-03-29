Футбол
Фернандеш покинет «Локомотив» по окончании сезонаВести.Ru 09:27
Португальский полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш собирается покинуть столичную команду по окончании чемпионата России по футболу сезона-2018/19. Об это сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Общество
Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Космос
Телескоп «Хаббл» зафиксировал самоуничтожение гигантского астероида
Авторы работы из Европейской южной обсерватории делятся, что крайне редко наблюдают такой процесс самоуничтожения.
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Авто
Lada Vesta Cross стала лучшим компактным автомобилем в России
На втором месте находится спортивная модификация отечественной модели — Lada Vesta Sport.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 11:22
Политика
Трамп пригрозил закрыть на следующей неделе границу с Мексикой
"Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе", - написал Трамп.
Обновлено в 12:07
Экономика
«Копилка» «Сургутнефтегаза» приближается к суверенному фонду России
Часть чистой прибыли «Сургутнефтегаза» бумажная – 509 млрд руб. компания получила благодаря валютной переоценке.
Обновлено в 11:59
Космос
На космодром Восточный прилетит «Юрий Гагарин»
Передача самолета состоится на аэродроме Чкаловский Минобороны РФ.
Обновлено 27 марта в 01:09
Происшествия
В Назрани у здания мэрии произошла стрельба
Стрельба из травматического оружия произошла возле здания мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.
Обновлено в 05:04
Кино
Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде
Ранее сообщалось, что умер звезда "Санта-Барбары".
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Футбол
Сборная Бразилии по футболу впервые за 69 лет выступит в белой форме
Сборная Бразилии по футболу на выездных матчах Кубка Америки выступит в белой форме с голубыми воротничками.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала короткую стрижку
Обновлено в 11:44
Музыка
В Тамбовской области открывается XXXVIII Рахманиновский фестиваль
Торжественное открытие фестиваля состоится в пятницу на сцене Тамбовского драматического театра.
Обновлено в 12:11
Общество
Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях
Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Россиянин убил внука и похитил еще двоих
«Как полагает следствие, к убийству малолетнего ребенка и похищению двух других своих малолетних внуков оказался причастен их дед 1952 года рождения, который после убийства похитил двух малолетних братьев погибшего, вывез их на своем автомобиле за пределы городского округа Заречный», — пояснил он.
Обновлено в 11:41
Политика
В торговых переговорах США и КНР наметился прогресс
США и Китай в ходе торговых переговоров достигли прогресса при обсуждении текста соглашения, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Два подростка помочились на Вечный огонь на Кубани
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что подростков поставят на учет.
Обновлено в 10:52
Политика
Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:48
Общество
В регионах «отревизируют» пациентов психоневрологических интернатов
Ревизию психоневрологических интернатов предложено провести в регионах.
Обновлено вчера в 19:47
Наука
Изменение климата склонило южно-европейских неандертальцев к каннибализму
Неандертальцы, жившие в период межледниковья 128–117 тысяч лет назад на юге Европы, возможно, были каннибалами по необходимости.
Обновлено в 10:21
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Политика
«Нафтогаз» опять предрекает срыв запуска «Северного потока-2»
Коболев рассчитывает на то, что в случае срыва сроков строительства газопровода России придется заключить контракт о транзите газа по территории Украины.
Обновлено в 12:09
Футбол
Аллегри рассказал о состоянии Роналду
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о восстановлении после травмы форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои
"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.
Обновлено в 09:35