Футбол
Фернандеш покинет «Локомотив» по окончании сезонаВести.Ru 09:27
Португальский полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш собирается покинуть столичную команду по окончании чемпионата России по футболу сезона-2018/19. Об это сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.
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Юнармейцы получат преимущества при поступлении в вузы
Участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» получат при поступлении в вузы дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения.
Обновлено в 10:25
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WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
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Технологии
Роскомнадзор вновь пытается заблокировать Telegram
Роскомнадзор вновь намерен заблокировать мессенджер и выбрало подрядчика для реализации этого плана, сообщили «Ведомости».
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Обновлено в 07:56
Экономика
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Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
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