Футбол

Фернандеш покинет «Локомотив» по окончании сезонаВести.Ru 09:27

Португальский полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш собирается покинуть столичную команду по окончании чемпионата России по футболу сезона-2018/19. Об это сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Василий Кикнадзе: «Если Фернандеш будет отбывать номер, то наша команда слишком амбициозна для него»

Матч ТВ09:49

Фернандеш сообщил руководству «Локомотива» о желании покинуть клуб летом

Sport24.ru09:34

Фернандеш заявил руководству «Локомотива» о желании покинуть клуб летом

Sport.ru09:43

Фернандеш зимой заявлял, что после сезона хочет покинуть «Локомотив»

РИА Новости09:03

Кикнадзе: «Фернандеш сказал, что собирается покинуть „Локомотив“ после окончания сезона»

Спорт-Экспресс09:00

Кикнадзе не согласен, что в чемпионстве «Локомотива» есть заслуга Смородской

Чемпионат09:35

Фернандеш сообщил руководству «Локомотива», что хочет уйти летом

Советский спорт09:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Стало известно кому Лайма Вайкуле оставит многомиллионное наследство

Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои

Лефортовский суд Москвы назначил 5 тысяч рублей штрафа Юлии Дудь, признав ее виновной в побоях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Юлия Началова оказалась одной из самых низкооплачиваемых певиц России

Обновлено в 09:10
Происшествия

Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске

Обновлено в 07:24
Происшествия

В Петербурге возбудили дело против рубившего топором вагоны вандала

Обновлено в 05:58
Политика

В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху

Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ

Обновлено в 08:47
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС по Brexit

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Политика

Порошенко призвал украинцев голосовать против Путина

Президент Украины и кандидат на новый срок Пётр Порошенко призвал сограждан голосованием за будущее страны дать отпор «путинскому режиму».
Обновлено в 09:54
Игры

Дмитрий Медведев раскритиковал зарубежных авторов исторических игр

Премьер России Дмитрий Медведев побывал в офисе компании Mail.ru, где, в частности, раскритиковал компьютерные игры исторической тематики, созданные в других странах.
Обновлено в 09:24
Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Российский самолет пролетел над военными базами США

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Политика

Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в РФ стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:53
Финансы

Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику

Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Общество

Юнармейцы получат преимущества при поступлении в вузы

Участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» получат при поступлении в вузы дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения.
Обновлено в 10:25
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Общество

Казанские учителя поддержали флешмоб в поддержку педагога из Барнаула

Обновлено в 01:26
Технологии

Роскомнадзор вновь пытается заблокировать Telegram

Роскомнадзор вновь намерен заблокировать мессенджер и выбрало подрядчика для реализации этого плана, сообщили «Ведомости».
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Татарстане восемь детей госпитализировали после посещения бассейна

В Татарстане восемь детей госпитализировали после занятий в бассейне из-за жалоб на кашель, затрудненное дыхание, тошноту и головокружение.
Обновлено в 10:27
Космос

Вертолёт для Марса испытали в NASA

Вертолёт в миниатюрном исполнении, созданный для Марса, испытали в NASA.
Обновлено в 06:02
Технологии

Зарубежные VPN-сервисы отказались выполнять требования Роскомнадзора

Накануне Роскомнадзор сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе для блокировки запрещенных в России ресурсов.
Обновлено в 07:56
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Политика

Зеленский остается лидером президентского рейтинга на Украине

Кандидат в президенты Украины от фракции «Слуга народа» Владимир Зеленский по-прежнему занимает лидирующую позицию в президентской гонке.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

Как российская модель заразилась бактериальным менингитом в Шанхае

Российская модель из Ростова-на-Дону поступила в одну из больниц Шанхая в тяжелом состоянии: 21-летней Алисе Митровой несвоевременно диагностировали бактериальный менингит.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит

Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
Обновлено в 09:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мануэл Фернандеш
Португальский футболист
Португальский футболист кабо-вердианского происхождения, полузащитник московского «Локомотива» и сборной Португалии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное