Футбол
Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агентаSport24.ru 03:53
Ранее клуб покинул опорник Игорь Денисов, который завершил карьеру. Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 года, когда перешел из турецкого «Бешикташа». В прошлом сезоне он сыграл за москвичей 29 матчей, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.
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с чего всё началось
Как стало известно Sport24, полузащитник Мануэл Фернандеш покинет московский «Локомотив». Контракт 33-летнего португальца с «Локомотивом» истекает 1 июля 2019 года, о продлении стороны не договорились.Sport24.ru03:53
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