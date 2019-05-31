Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агентаSport24.ru 03:53

Как стало известно Sport24, полузащитник Мануэл Фернандеш покинет московский «Локомотив». Контракт 33-летнего португальца с «Локомотивом» истекает 1 июля 2019 года, о продлении стороны не договорились.

с чего всё началось

Ранее клуб покинул опорник Игорь Денисов, который завершил карьеру. Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 года, когда перешел из турецкого «Бешикташа». В прошлом сезоне он сыграл за москвичей 29 матчей, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

Финансы Внешний госдолг Белоруссии за январь-апрель снизился на 1,3% Внешний государственный долг Белоруссии на 1 мая 2019 года составил $16,7 млрд, сократившись за январь-апрель с учетом курсовых разниц на $0,2 млрд, или на 1,3%, сообщает министерство финансов.

Футбол Черчесов объяснил, почему в сборную России вызваны четыре вратаря Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии отборочных матчей Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

Общество В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.

Политика Власти Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.

Наука Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.

Общество Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.

Происшествия На Бали задержали двух россиян за продажу наркотиков Власти Индонезии задержали пять иностранцев, включая двух граждан РФ, за продажу кокаина и марихуаны на острове Бали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Политика В Кремле объяснили бедность в России По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Политика Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров ушел в отставку Замгубернатора Руслан Гаттаров, который курировал экономический блок в правительстве региона, уходит в отставку.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Политика Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.

Политика Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в сирийском Идлибе, свои международные контакты на полях Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане, а также итоги совещания о развитии сферы искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Экономика Чистая прибыль «Транснефти» выросла на 15% в I квартале «Транснефть» нарастила объём чистой прибыли согласно международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) на 15% в первом квартале текущего года.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Экономика Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота.

Футбол Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild.

Политика Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.

Происшествия Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться Московский окружной военный суд (МОВС) 31 мая направил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени Можайского (расположена в Санкт-Петербурге) Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.

Экономика Минск и Москва взяли паузу в переговорах по налоговому маневру В Минске оценивают свои потери от налогового маневра в РФ в $10-11 млрд до 2024 года.

Общество «Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока» Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Политика Китай создаст свой «черный список» в ответ на санкции США Минкоммерции КНР заявило о намерении создать собственный «черный список» иностранных юридических и физических лиц, которые препятствуют деятельности китайских компаний, преследуя некоммерческие цели.