Фернандеш может остаться в «Локомотиве»ТАСС 08:48

Фернандеш выступает за "Локомотив" с лета 2014 года. За пять лет в российском клубе португальский футболист принял участие в 144 матчах во всех турнирах, забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач.

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Фернандеш может остаться в «Локомотиве»

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