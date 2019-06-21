Футбол

Фернандеш может остаться в «Локомотиве»ТАСС 08:48

Фернандеш выступает за "Локомотив" с лета 2014 года. За пять лет в российском клубе португальский футболист принял участие в 144 матчах во всех турнирах, забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач.
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Фернандеш может продлить контракт с «Локомотивом»

Советский спорт09:54

Фернандеш может остаться в «Локомотиве»

Спорт-Экспресс09:21

Гендиректор: «Фернандеш может продолжить карьеру в „Локомотиве“»

Sportbox.RU09:30

Гендиректор: «Фернандеш может продолжить карьеру в „Локомотиве“»

Матч ТВ09:30

Агент: «„Локомотив“ — приоритетный вариант для Фернандеша. Посмотрим, может, удастся договориться»

Sport24.ru09:44

Фернандеш может остаться в «Локомотиве»

Soccer.ru09:18

Фернандеш может остаться в «Локомотиве»

ТАСС08:48
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Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщается на официальном сайте передачи.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия

Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Здоровье

Британка послушала сына стетоскопом и обнаружила смертельную болезнь

Обновлено в 06:53
Политика

В РСТ рассказали, как повлияли на туристов беспорядки в Грузии

За год в Грузии побывали 1 млн. 700 тысяч россиян, а за пять месяцев этого года – более 500 тыс. российских туристов, рассказала Тюрина.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Петербурге горит павильон на рынке «Юнона»

На Юго-Западе города на улице Маршала Казакова горит павильон на территории рынка «Юнона».
Обновлено в 14:03
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Татьяна Храмова рассказала, как чувствует себя после роддома

Обновлено в 10:15
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.
Обновлено в 03:58
Спорт

В Минске началась церемония открытия II Европейских игр

Обновлено в 15:22
Финансы

Рынок акций РФ в пятницу снизился на санкционных новостях

Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками после недельного роста и на новостях западных СМИ, что власти США готовятся ввести новые санкции против суверенного долга РФ, индекс МосБиржи просел к 2760 пунктам, при этом откат сдерживался выросшей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Обновлено в 12:29
Футбол

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Обновлено в 13:51
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Технологии

Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки

Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Происшествия

На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие

Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Футбол

Самедов уходит из «Крыльев Советов»

Обновлено в 14:56
Экономика

Ford выставит на торги заводы в России

Обновлено в 07:44
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Политика

Авиакомпания S7 закрывает продажу билетов в Грузию с 8 июля

S7 с 8 июля закрывает реализацию билетов в Грузию.
Обновлено в 15:29
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Здоровье

Четыре освежающих и целебных травяных чая для летнего сезона

Летом чашка некрепкого теплого чая по праву считается одним из лучших напитков для утоления жажды.
Обновлено в 14:09
Футбол

Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки

Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено в 05:12
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Спорт

Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Общество

Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах

Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
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Мануэл Фернандеш
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Португальский футболист кабо-вердианского происхождения, полузащитник сборной Португалии.
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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