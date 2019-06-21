Футбол
Фернандеш может остаться в «Локомотиве»ТАСС 08:48
Фернандеш выступает за "Локомотив" с лета 2014 года. За пять лет в российском клубе португальский футболист принял участие в 144 матчах во всех турнирах, забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон
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