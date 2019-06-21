Фернандеш может остаться в «Локомотиве»Спорт-Экспресс 09:21

Фернандеш сыграл за "Локомотив" 144 матча во всех турнирах, которых забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Ранее агент игрока Пауло Барбоза заявил, что контракт полузащитника подошел к концу.

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Фернандеш может остаться в «Локомотиве»

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