Футбол
Один из лидеров «Локомотива» согласовал контракт с турецким клубомNews.ru 07:52
Как сообщает Trtspor.com.tr, новым клубом португальца станет турецкий «Гёзтепе». Контракт Фернандеша с «железнодорожниками» истекает в конце июня, поэтому он может перебраться в Турцию в качестве свободного агента. Финансовые условия потенциальной сделки не разглашаются.
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