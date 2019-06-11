Один из лидеров «Локомотива» согласовал контракт с турецким клубомNews.ru 07:52

Как сообщает Trtspor.com.tr, новым клубом португальца станет турецкий «Гёзтепе». Контракт Фернандеша с «железнодорожниками» истекает в конце июня, поэтому он может перебраться в Турцию в качестве свободного агента. Финансовые условия потенциальной сделки не разглашаются.

Один из лидеров «Локомотива» согласовал контракт с турецким клубом

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