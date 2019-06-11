Футбол

Один из лидеров «Локомотива» согласовал контракт с турецким клубомNews.ru 07:52

Как сообщает Trtspor.com.tr, новым клубом португальца станет турецкий «Гёзтепе». Контракт Фернандеша с «железнодорожниками» истекает в конце июня, поэтому он может перебраться в Турцию в качестве свободного агента. Финансовые условия потенциальной сделки не разглашаются.
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Лидер «Локомотива» близок к переходу в турецкий клуб

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Гэн Шуан – представитель внешнеполитического ведомства КНР – ответил на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа, который пообещал ввести новые пошлины на товары из Поднебесной, если китайский Си Цзиньпин не придёт на встречу глав государств G-20.
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Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
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Сбербанк запустил платформу PayZakat, которая позволит перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман.
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Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Общество

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Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
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Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на 4 года.
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В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой

Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
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Появились слухи о том, что актриса Марго Робби ждет ребенка

Марго Робби – актриса, недавно сыгравшая в фильме блистательного и неоднозначного Квентина Тарантино, решила порадовать своего супруга, Тома Акерли, наследником.
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Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

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Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
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Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего лидера страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова, сообщается на официальном сайте президента.
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Сотрудники полиции провели обыск в редакции «Областной газеты».
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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