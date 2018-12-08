Футболистов "Локомотива" не устраивает место, которое команда занимает по итогам первой части сезона чемпионата России, заявил полузащитник московского клуба Мануэл Фернандеш.

Фернандеш: «Локомотив» не устраивает место в таблице чемпионата России

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