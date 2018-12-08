Футбол

Фернандеш: «Локомотив» не устраивает место в таблице чемпионата России
РИА Новости
13:21

Локомотив — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
8′
Джордже Деспотович
17′
Алексей Сутормин
Эдер
Мануэл Фернандеш
46′
Антон Миранчук
Федор Смолов
46′
66′
Джордже Деспотович
Гжегож Крыховяк
69′
Джефферсон Фарфан
76′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
76′
79′
Никита Маляров
Григорий Чиркин
Джефферсон Фарфан
81′
86′
Сергей Терехов
Андреа Чуканов
88′
Даниэль Мишкич
Андрей Козлов
Дмитрий Баринов
90′+2′
Футболистов "Локомотива" не устраивает место, которое команда занимает по итогам первой части сезона чемпионата России, заявил полузащитник московского клуба Мануэл Фернандеш.
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