Футбол

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком команды в июлеРИА Новости 06:39

Защитник Марио Фернандес признан болельщиками ЦСКА лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба. Фернандес по итогам опроса болельщиков "красно-синих" набрал 29% голосов.
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Фернандес — лучший игрок ЦСКА в июле

Sport24.ru08:41

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком июля

Чемпионат08:28

Фернандес стал лучшим игроком ЦСКА в июле по версии болельщиков

Матч ТВ06:38

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком команды в июле

РИА Новости06:39

Фернандес стал лучшим игроком ЦСКА в июле по версии болельщиков

Sportbox.RU06:38

Фернандес – лучший игрок ЦСКА в июле

Sports.ru06:12

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком июля

Спорт-Экспресс06:12
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на Погба

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times.
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Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
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Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
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Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
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В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
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Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Футбол

«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

Обновлено вчера в 16:48
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Политика

Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США

В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:11
Наука

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Обновлено в 09:17
Игры

Создатели The Outer Worlds рассказали о максимальном уровне сложности игры

Obsidain Entertainment рассказала IGN о том, что в The Outer Worlds будет четыре уровня сложности: «История», «Нормальный», «Высокий» и «Супернова».
Обновлено в 07:53
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Евгений Цыганов неожиданно показал сына от Юлии Снигирь

Совсем недавно на страничке Евгения в «Инстаграм», за которой следят всего пару тысяч фолловеров, неожиданно появилась редкая фотография их с Юлией сына.
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Стрелявший по банкам житель Нижнего Тагила ранил ребенка в голову

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БМП будущего: Израиль представил технологии «умной» бронетехники

Министерство обороны Израиля представило технологии будущего для боевой машины с искусственным интеллектом.
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Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона

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Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
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Вилли Токарев оставил родственникам многомиллионное наследство

Обновлено в 03:53
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NVIDIA настоятельно рекомендует обновить драйвер ГП из-за уязвимостей

NVIDIA предупредила пользователей Windows, чтобы они как можно скорее обновили драйверы своих графических процессоров, так как в последних версиях исправлены пять серьёзных уязвимостей безопасности.
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Спасти от самого себя: как лечат аутоиммунные заболевания

Нарушения в работе адаптивного иммунитета, заставляющие иммунную систему атаковать тело хозяина, называются аутоиммунными заболеваниями.
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Общество

Госдума: 15 миллионов россиян в будущем могут остаться без работы

По мнению члена комитета российского парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Олега Шеина, скоро низкоквалифицированная работа уйдет в прошлое.
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Происшествия

Подросток сбросил 6-летнего ребёнка с 10-го этажа

Как сообщает The Guardian со ссылкой на очевидцев, подросток перебросил ребёнка через полутораметровое ограждение смотровой площадки на 10-м этаже галереи.
Обновлено в 05:34
Футбол

«МЮ» объявил о покупке самого дорогого защитника в истории футбола

«Манчестер Юнайтед» объявил на своем официальной сайте о переходе защитника «Лестера» Харри Магуайра.
Обновлено в 09:16
Наука

Личность умершего 200 лет назад «вампира» установили по ДНК

Обновлено 02 августа в 09:31
Экономика

Новый способ получения зарплаты планируют ввести в России

В России планируют ввести новый способ получения заработной платы.
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Политика

Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев

Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».
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