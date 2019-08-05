Футбол

Фернандес стал лучшим игроком ЦСКА в июле по версии болельщиковМатч ТВ 06:38

Болельщики ЦСКА назвали защитника Марио Фернандеса лучшим игроком команды в июле.
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Марио Фернандес – лучший игрок ЦСКА в июле

Еженедельник Футбол06:42

Фернандес стал лучшим игроком ЦСКА в июле по версии болельщиков

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Фернандес стал лучшим игроком ЦСКА в июле по версии болельщиков

Матч ТВ06:38

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком команды в июле

РИА Новости06:39

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком июля

Спорт-Экспресс06:12

Фернандес – лучший игрок ЦСКА в июле

Sports.ru06:12
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Марио Фернандес
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Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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