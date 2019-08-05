Фернандес стал лучшим игроком ЦСКА в июле по версии болельщиков

Теннис Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Культура Похороны Вилли Токарева пройдут 7 августа Похороны певца Вилли Токарева пройдут в среду, 7 августа, кладбище и место проведения гражданской панихиды пока не определены.

Происшествия Суд арестовал еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля Пресненский суд Москвы санкционировал арест Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля.

Происшествия Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Происшествия Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе. На его борту было 7 тысяч литров контрабандного топлива, сообщает ISNA.

Шоу-бизнес Молодая жена Цекало ответила на слухи о беременности Молодая жена российского продюсера Александра Цекало, актриса и модель Дарина Эрвин, прокомментировала слухи о своей беременности.

Политика В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.

Происшествия В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.

Недвижимость Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.

Общество Директор «Ленкома» опроверг информацию о своей госпитализации Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер в разговоре с РБК опроверг информацию о своей госпитализации.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Армия и оружие Фигурант дела о крушении Ил-76 написал рапорт об увольнении из ВСУ Генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных при крушении самолета Ил-76 в Донбассе, заявил, что подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины по собственному желанию.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».

Общество Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе Предстоящий четверг, 8 августа, станет самым теплым днем на этой неделе, сообщает Агентство "Москва".

Футбол «Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.

Политика В Индии привели войска в состояние повышенной готовности В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на фоне данных о санкциях США В начале первых торгов недели рубль снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.