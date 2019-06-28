Футбол

Фернандес сменил «Монако» на «Уэску»Soccer.ru вчера в 11:15

Пресс-служба «Монако» объявила о переходе голкипера Альваро Фернандеса в «Уэску». 21-летний голкипер подписал с испанским клубом контракт сроком на три сезона. Напомним, что Фернандес выступал за «Монако» с 2017 года.
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Фернандес сменил «Монако» на «Уэску»

Soccer.ruвчера в 11:15

Одноклубник Головина сменил «Монако» на «Уэску»

Матч ТВвчера в 10:50

Одноклубник Головина сменил «Монако» на «Уэску»

Sportbox.RUвчера в 10:50

Вратарь Фернандес перешел из клуба Головина в «Уэску»

Спорт-Экспрессвчера в 10:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:31, Вашингтон
Теннис

Серена Уильямс вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Американская теннисистка Серена Уильямс заняла 10-е место в обновленном рейтинге WTA.
Обновлено в 02:26
Общество

Астрологи открыли знаки зодиака, которые всегда будут вместе

Названы четыре пары зодиакальных знаков, которые поддерживают прочную связь друг с другом.
Обновлено вчера в 23:42
Хоккей

«Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону»

Обновлено в 01:39
Экономика

АФК «Система» проведет IPO одного из своих активов не ранее 2020 года

АФК «Система» готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) одного из своих активов в 2020 году, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета директоров АФК Владмира Евтушенкова.
Обновлено вчера в 07:37
Общество

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Кино

«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита

Обновлено вчера в 19:18
Спорт

Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций

В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

Климова ушла в отрыв после развода

Обновлено вчера в 09:37
Общество

Уровень воды в Тулуне Иркутской области понизился почти до 13 метров

Уровень воды в реке Ия понизился за два часа на 21 сантиметр и достиг 13,06 метра в городе Тулуне Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:47
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол

Луис Суарес расплакался после поражения сборной Уругвая от Перу

Нападающий сборной Уругвая и каталонского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес не смог сдержать эмоции и ушел с игрового поля в слезах после проигрыша Уругвая от Перу в четвертьфинальном матче турнира Кубка Америки, проходящем в Бразилии.
Обновлено в 01:59
Гаджеты

Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном

Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.
Обновлено в 00:37
Общество

Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине

В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
Обновлено в 01:49
Общество

Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой

По мнению певца, Алибасов ловко манипулирует прессой ради собственной выгоды.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

В Подмосковье обнаружено тело 17-летнего подростка

Накануне, 28-06-2019, в утреннее время в частном жилище в Наро-Фоминске Московской области обнаружено тело 17-летнего юноши.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Элтон Джон обвинил Владимира Путина в двуличии из-за слов про ЛГБТ

Обновлено вчера в 04:02
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.
Обновлено вчера в 21:21
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Энергетика

Nord Stream 2 ведет с Данией переговоры по «Северному потоку-2»

Глава Nord Stream 2 Maттиас Варниг ведет с властями Дании переговоры по вопросам строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Обновлено 28 июня в 09:31
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Общество

МЧС сообщило о подъеме воды в реках Иркутской области в ближайшие часы

Обновлено в 02:16
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