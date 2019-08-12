Избирательная комиссия Аргентины огласила предварительные результаты предварительных президентских выборов, 12 августа передает агентство Reuters. После обработки 58,6% голосов избирателей лидером голосования является Альберто Фернандес, который шел в связке с экс-президентом Кристиной Киршнер.

Политика Во Владимирской области ищут наблюдателей за сентябрьскими выборами Движение в защиту прав избирателей «Голос» ведет набор наблюдателей, которые проследят за честностью и прозрачностью выборов во Владимирской области.

Здоровье Резкий рост заболеваемости корью зафиксирован в мире Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о резком росте заболеваемости корью.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.

Происшествия В Москве умерла диджей Жанна Рассказова В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ. 11 августа ей стало плохо и она потеряла сознание.

Экономика «Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Происшествия В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Интернет Пользователи сообщили о сбоях в работе Google Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.

Футбол «Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.

Наука «Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.

Армия и оружие В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

Происшествия Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22 Число погибших в Китае в результате супертайфуна «Лекима» увеличилось до 22.

Общество Как дворник из Подмосковья оказалась должна 2 млрд рублей История дворника из Подмосковья, которая оказалась должна 2 млрд рублей из-за действий мошенников, стала поводом вспомнить о судьбах людей, которые сталкиваются с огромными долгами за кредиты, которые они не брали.

Политика Запрет на продукцию Huawei и ZTE для ведомств США вступил в силу Запрет на закупку ведомствами Соединенных Штатов продуктов и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE вступает в США в силу во вторник, 13 августа.

Политика Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.