Политика
Фернандес разгромил Макри — ЦИК Аргентины огласил результаты выборовREGNUM вчера в 22:47
Избирательная комиссия Аргентины огласила предварительные результаты предварительных президентских выборов, 12 августа передает агентство Reuters. После обработки 58,6% голосов избирателей лидером голосования является Альберто Фернандес, который шел в связке с экс-президентом Кристиной Киршнер.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:41, Вашингтон
Политика
Во Владимирской области ищут наблюдателей за сентябрьскими выборами
Движение в защиту прав избирателей «Голос» ведет набор наблюдателей, которые проследят за честностью и прозрачностью выборов во Владимирской области.
Обновлено в 06:33
Здоровье
Резкий рост заболеваемости корью зафиксирован в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о резком росте заболеваемости корью.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
Трамп о взрыве в Архангельской области: США многое поняли
По словам Трампа, «США многое поняли после взрыва ракеты».
Обновлено в 18:48
Футбол
У Чалова диагностировали перелом носа
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ. 11 августа ей стало плохо и она потеряла сознание.
Обновлено в 04:38
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Экономика
«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе
Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Политика
В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35
Обновлено в 08:20
Происшествия
В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено в 15:39
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
«Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова
Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.
Обновлено в 15:07
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Обновлено в 13:47
Наука
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.
Обновлено в 17:03
Космос
Испытание парашюта для миссии на Марс прошло неудачно – ЕКА
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22
Число погибших в Китае в результате супертайфуна «Лекима» увеличилось до 22.
Обновлено 10 августа в 11:12
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила трех полевых командиров на юге провинции Идлиб
Правительственные войска ликвидировали на юге провинции Идлиб трех полевых командиров.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
Офицер турецких ВВС запросил политическое убежище в Греции
Военнослужащий ВВС бежал из Турции в Грецию, запросив там политическое убежище.
Обновлено в 19:05
Общество
Как дворник из Подмосковья оказалась должна 2 млрд рублей
История дворника из Подмосковья, которая оказалась должна 2 млрд рублей из-за действий мошенников, стала поводом вспомнить о судьбах людей, которые сталкиваются с огромными долгами за кредиты, которые они не брали.
Обновлено в 15:03
Политика
Запрет на продукцию Huawei и ZTE для ведомств США вступил в силу
Запрет на закупку ведомствами Соединенных Штатов продуктов и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE вступает в США в силу во вторник, 13 августа.
Обновлено в 19:33
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие
Раскрыто число истребителей России
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
FAZ рассказала, как НАТО будет сдерживать Россию
После окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) НАТО намеревается делать ставку на военное устрашение России и политический диалог.
Обновлено в 09:44