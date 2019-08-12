Избирательная комиссия Аргентины огласила предварительные результаты предварительных президентских выборов, 12 августа передает агентство Reuters. После обработки 58,6% голосов избирателей лидером голосования является Альберто Фернандес, который шел в связке с экс-президентом Кристиной Киршнер.

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Армия и оружие Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник» Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

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