Политика
Фернандес разгромил Макри — ЦИК Аргентины огласил результаты выборовREGNUM 11 августа в 22:47
Избирательная комиссия Аргентины огласила предварительные результаты предварительных президентских выборов, 12 августа передает агентство Reuters. После обработки 58,6% голосов избирателей лидером голосования является Альберто Фернандес, который шел в связке с экс-президентом Кристиной Киршнер.
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РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%
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На месте продолжают работу сотрудники пожарно-спасательного гарнизона до полной ликвидации пожара, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
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Политика
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Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты
В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.
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В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
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Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
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Происшествия
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Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.
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