Политика
Фернандес разгромил Макри — ЦИК Аргентины огласил результаты выборовREGNUM 11 августа в 22:47
Избирательная комиссия Аргентины огласила предварительные результаты предварительных президентских выборов, 12 августа передает агентство Reuters. После обработки 58,6% голосов избирателей лидером голосования является Альберто Фернандес, который шел в связке с экс-президентом Кристиной Киршнер.
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