Футбол
Фернандес признан лучшим игроком ЦСКАМК-Спорт 05:53
Защитник футбольного ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком прошлого сезона по мнению болельщиков. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба. По итогам голосования Фернандес получил 37 процентов голосов.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Зеленский отреагировал на телемост с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.
Обновлено в 05:28
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Футбол
УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины в Лигу наций
УЕФА прокомментировал слухи о возможном приглашении сборной Аргентины для участия в следующем розыгрыше Лиги наций.
Обновлено в 06:05
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Обновлено вчера в 13:58
Футбол
ФК «Урал» презентовал форму на новый сезон, сняв необычное видео
Клуб оригинально провел презентацию, сняв необычное видео о том, как футболисты ныряют в бассейн в новой форме.
Обновлено в 05:30
Экономика
Названа средняя сумма снятия наличных и покупки по карте в СЗФО
Средний чек при оплате товаров или услуг банковской картой у жителей Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в первом квартале 2019 года составил 900 рублей, а при снятии наличных — 9100 рублей.
Обновлено в 07:05
Экономика
Deutsche Bank сократит 18 000 сотрудников из-за реструктуризации
Кроме того, банк сократит объем операций с фиксированным доходом. Реструктуризация обойдется Deutsche Bank в 7,4 млрд евро.
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ
Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Политика
Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию
Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того момента, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
ЖКХ
Жители Екатеринбурга опять останутся без горячей воды
Среднеуральская ГРЭС начинает масштабный ремонт, в связи с чем с 12 по 25 июля Среднеуральск и Верхняя Пышма останутся без горячей воды.
Обновлено в 04:57
Здоровье
В России хотят проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав
Россиян предложили проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав.
Обновлено в 07:30
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика
В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»
Сармановский суд Татарстана прекратил дело об оскорблении «Единой России» за отсутствием состава правонарушения.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Жена Тымчука подтвердила версию о самоубийстве нардепа
Дмитрий Тымчук застрелился на глазах у своей гражданской жены.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Летевший из Грузии лайнер совершил вынужденную посадку в Воронеже
Bombardier CRJ200 авиапредприятия «Северсталь», летевший по направлению «Батуми – Череповец», совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме в Воронеже в 23:16 субботы, 6 июля.
Обновлено в 05:45
Политика
Евкуров стал заместителем Шойгу
О планах российского руководства назначить Евкурова на пост замминистра обороны стало известно в конце июня, об этом со ссылкой на источники писала газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:31
Футбол
Сборная Бразилии завоевала Кубок Америки
В результате встреча завершилась победой сборной Бразилии со счетом 3:1. Таким образом, Бразилия стала обладателем титула в девятый раз в истории турнира и впервые с 2007 года.
Обновлено вчера в 22:53
Музыка
Президент Латвии наградил бойкотирующую Крым Вайкуле
Обновлено в 03:09