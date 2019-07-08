Футбол

Фернандес признан лучшим игроком ЦСКАМК-Спорт 05:53

Защитник футбольного ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком прошлого сезона по мнению болельщиков. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба. По итогам голосования Фернандес получил 37 процентов голосов.
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Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в минувшем сезоне

Советский спорт05:38

Болельщики признали Фернандеса лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2018/19

Sport24.ru05:17

Болельщики ЦСКА признали Марио Фернандеса лучшим игроком прошедшего сезона

РИА Новости05:35

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком сезона

Sports.ru06:30

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком сезона-2018/19

Чемпионат05:25

Фернандес – лучший игрок ЦСКА в сезоне-2018/19 по версии болельщиков

Спорт-Экспресс05:11

Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2018/19

Sportbox.RU05:10
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Политика

Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина

Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Зеленский отреагировал на телемост с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.
Обновлено в 05:28
Общество

Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star

Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Футбол

УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины в Лигу наций

УЕФА прокомментировал слухи о возможном приглашении сборной Аргентины для участия в следующем розыгрыше Лиги наций.
Обновлено в 06:05
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Обновлено в 02:33
Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Обновлено вчера в 13:58
Футбол

ФК «Урал» презентовал форму на новый сезон, сняв необычное видео

Клуб оригинально провел презентацию, сняв необычное видео о том, как футболисты ныряют в бассейн в новой форме.
Обновлено в 05:30
Экономика

Названа средняя сумма снятия наличных и покупки по карте в СЗФО

Средний чек при оплате товаров или услуг банковской картой у жителей Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в первом квартале 2019 года составил 900 рублей, а при снятии наличных — 9100 рублей.
Обновлено в 07:05
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 000 сотрудников из-за реструктуризации

Кроме того, банк сократит объем операций с фиксированным доходом. Реструктуризация обойдется Deutsche Bank в 7,4 млрд евро.
Обновлено вчера в 16:04
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Происшествия

Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Политика

Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию

Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того момента, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
ЖКХ

Жители Екатеринбурга опять останутся без горячей воды

Среднеуральская ГРЭС начинает масштабный ремонт, в связи с чем с 12 по 25 июля Среднеуральск и Верхняя Пышма останутся без горячей воды.
Обновлено в 04:57
Здоровье

В России хотят проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав

Россиян предложили проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав.
Обновлено в 07:30
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика

В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»

Сармановский суд Татарстана прекратил дело об оскорблении «Единой России» за отсутствием состава правонарушения.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Жена Тымчука подтвердила версию о самоубийстве нардепа

Дмитрий Тымчук застрелился на глазах у своей гражданской жены.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Летевший из Грузии лайнер совершил вынужденную посадку в Воронеже

Bombardier CRJ200 авиапредприятия «Северсталь», летевший по направлению «Батуми – Череповец», совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме в Воронеже в 23:16 субботы, 6 июля.
Обновлено в 05:45
Политика

Евкуров стал заместителем Шойгу

О планах российского руководства назначить Евкурова на пост замминистра обороны стало известно в конце июня, об этом со ссылкой на источники писала газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:31
Футбол

Сборная Бразилии завоевала Кубок Америки

В результате встреча завершилась победой сборной Бразилии со счетом 3:1. Таким образом, Бразилия стала обладателем титула в девятый раз в истории турнира и впервые с 2007 года.
Обновлено вчера в 22:53
Музыка

Президент Латвии наградил бойкотирующую Крым Вайкуле

Обновлено в 03:09
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