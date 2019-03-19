Футбол
Фернандес признан лучшим игроком 20-го тура РПЛRT на русском 05:32
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщает пресс-служба РПЛ, по итогам голосования болельщиков Фернандес набрал 42,5% голосов.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Политика
Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»
В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Катя Жужа отпраздновала день рождения с сыном миллиардера
Оказалось, что звезда встречается с сыном миллиардера Артемом Маркеловым.
Обновлено в 16:40
Авто
На месте завода Ford во Всеволожске может появиться автосервис
Завод Ford во Всеволожске продолжит работу как минимум до начала 2020 года, сообщил "Известиям" представитель межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" Игорь Темченко.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:11
Энергетика
«Газпром»: Просроченная задолженность за газ в России выросла на 6,6%
Просроченная задолженность потребителей России за поставленный газ в 2018 году выросла на 11,2 млрд рублей, или на 6,6%. Общая сумма долга выросла со 169,7 до 180,9 млрд рублей, сообщает «Газпром».
Обновлено в 14:49
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Алсу поделилась нежным фото с мужем в годовщину свадьбы
Ровно 13 лет назад Алсу вышла замуж за Яна Абрамова. Сегодня супруги празднуют кружевную свадьбу, очередную годовщину семейной жизни.
Обновлено в 06:00
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Политика
После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары
«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено в 14:28
Единоборства
Деонтей Уайлдер определился с соперником на бой за пояс чемпиона мира
Деонтей Уайлдер будет защищать титул чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC в поединке против Доминика Бризила, который пройдет 18 мая в Нью-Йорке.
Обновлено в 15:13
Гаджеты
Новый смартфон Honor 10i показали в России
Китайская компания Huawei намерена в ближайшее время начать продажи нового смартфона Honor 10i на российском рынке.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян
Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.
Обновлено в 09:23
Футбол
«Ювентус» начал переговоры по нападающему «Айнтрахта» Аллеру
Спортивный директор бьянконери Фабио Паратичи уже начал переговоры по 24-летнему игроку. Минимальная цена Аллера — € 40 млн.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега
Телеведущий Егор Иващенко заявил, что певица Юлия Началова опасалась за свою жизнь.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗО
Андрей Ромашов, адвокат находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина, рассказал, как его клиент отметил 28-летие.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Кино
Вышел трейлер «Бледной синей точки» с Натали Портман и Дэном Стивенсом
Кинокомпания Fox Searchlight Pictures выпустила дебютный трейлер научно-фантастической драмы Ноя Хоули («Фарго», «Легион»), получившей название «Бледная синяя точка».
Обновлено в 07:18
Футбол
Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории
Бывший тренер СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский и экс-тренер «Торпедо» Виктор Маслов включены в список 50 лучших футбольных тренеров в истории по версии французского издания France Football.
Обновлено в 04:19
Спорт
Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме
Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:43
Интернет
Instagram запустил функцию для покупок в приложении
Обновлено в 10:48
Политика
Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено в 16:23
Культура
Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова получил премию BraVo
Обновлено в 16:41
Футбол
Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»
Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал возможный переход в "Реал".
Обновлено в 09:36
Политика
Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3
На полуострове Крым разместили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
В Латвии хотят запретить ветеранам надевать форму Красной армии 9 мая
Власти Латвии хотят запретить ветеранам надевать форму Красной армии в День Победы, 9 мая.
Обновлено в 09:08
Футбол
Подписан рекордный контракт в истории спорта
Обновлено в 13:41
Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52