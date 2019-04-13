Фернандес получил красную карточку в первом тайме матча с «Оренбургом»Евро-футбол.ру вчера в 07:31

Защитник ЦСКА Марио Фернандес оставил команду в численном меньшинстве в матче 23-го тура РПЛ с "Оренбургом". В середине первого тайма футболист сборной России срубил в подкате соперника и получил вторую жёлтую карточку. Вы можете следить за текстовой трансляцией матча ЦСКА - "Оренбург".

Фернандес получил красную карточку в первом тайме матча с «Оренбургом»

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