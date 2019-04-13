Футбол

Фернандес получил красную карточку в первом тайме матча с «Оренбургом»Евро-футбол.ру вчера в 07:31

ЦСКА — Оренбург
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Иван Обляков
14′
15′
Денис Попович
18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
19′
24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
25′
31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
32′
54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
64′
69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
72′
Такума Нисимура
73′
75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
81′
82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Кирилл Набабкин
Хердюр Магнуссен
84′
90′+1′
Алексей Сутормин
Григорий Чиркин
90′+5′
Евгений Фролов
Защитник ЦСКА Марио Фернандес оставил команду в численном меньшинстве в матче 23-го тура РПЛ с "Оренбургом". В середине первого тайма футболист сборной России срубил в подкате соперника и получил вторую жёлтую карточку. Вы можете следить за текстовой трансляцией матча ЦСКА - "Оренбург".
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