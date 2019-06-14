Фернандес остался самым дорогим игроком чемпионата РоссииГазета.Ru 15:37

Спорт день за днем

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Кино Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов» Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.

Спорт Сборная России по волейболу обыграла Польшу в Лиге наций Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Польши в матче предварительного этапа Лиги наций.

Армия и оружие Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.

Футбол Роналду похвастался достижениями за год Роналду забил победный мяч в Суперкубке Италии. Взял титул Серии А, забил 21 гол и получил звание лучшего игрока.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Религия Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести? Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.

Культура Роскомнадзор рассмотрит просьбу о блокировке сериала «Чернобыль» Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль», с которым в ведомство обращалась партия «Коммунисты России».

Шоу-бизнес Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.

Политика Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Авто Создан автомобиль, которым надо управлять из гамака Голландец Мастер Мило (Master Milo), создающие различные необычные транспортные средства для своего YouTube-канала, построил очередной странный автомобиль.

Происшествия В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что в пятницу, 14 июня, вечером на расположенной в центре Москвы Хохловской площади сотрудники полиции в рамках проведения профилактического рейда задержали несколько человек.

Шоу-бизнес В Сети появился снимок молодых Алентовой и Меньшовой На фанатской страничке Аллы Пугачевой неожиданно появилась фотография известной актрисы Веры Алентовой со своей дочерью Юлией Меньшовой.

Наука В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Общество СПбГУ отчислил немецкого студента за интервью с оппозиционерами Руководство Санкт-Петербургского государственого университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Латца, который учился в вузе по обмену, — об этом сам молодой человек сообщил в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».

Экономика Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.

Транспорт Первый железнодорожный путь на Крымском мосту построен Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Происшествия Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Политика Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.