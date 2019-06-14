Футбол
Фернандес остался самым дорогим игроком чемпионата РоссииГазета.Ru 15:37
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес остался самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Немецкий сайт Transfermarkt предоставил обновленный рейтинг футболистов чемпионата России. Трансферная стоимость Фернандеса составляет €30 млн.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:57, Вашингтон
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Кино
Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»
Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено в 10:33
Спорт
Сборная России по волейболу обыграла Польшу в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Польши в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры
Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Футбол
Роналду похвастался достижениями за год
Роналду забил победный мяч в Суперкубке Италии. Взял титул Серии А, забил 21 гол и получил звание лучшего игрока.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Религия
Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Авто
В Петербурге открылся новый автосалон Suzuki
Обновлено в 08:44
Культура
Роскомнадзор рассмотрит просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль», с которым в ведомство обращалась партия «Коммунисты России».
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером
Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
Обновлено в 07:22
Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 17:00
Авто
Создан автомобиль, которым надо управлять из гамака
Голландец Мастер Мило (Master Milo), создающие различные необычные транспортные средства для своего YouTube-канала, построил очередной странный автомобиль.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд
Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что в пятницу, 14 июня, вечером на расположенной в центре Москвы Хохловской площади сотрудники полиции в рамках проведения профилактического рейда задержали несколько человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
В Сети появился снимок молодых Алентовой и Меньшовой
На фанатской страничке Аллы Пугачевой неожиданно появилась фотография известной актрисы Веры Алентовой со своей дочерью Юлией Меньшовой.
Обновлено в 05:18
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Технологии
CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн
Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53
Общество
СПбГУ отчислил немецкого студента за интервью с оппозиционерами
Руководство Санкт-Петербургского государственого университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Латца, который учился в вузе по обмену, — об этом сам молодой человек сообщил в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».
Обновлено в 16:13
Экономика
Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено в 19:25
Политика
Жители Донбасса начали получать паспорта РФ
Обновлено в 06:03
Транспорт
Первый железнодорожный путь на Крымском мосту построен
Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 02:43
Происшествия
Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт
Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 19:42
Политика
Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49