Футбол

Фернандес остался самым дорогим игроком чемпионата РоссииГазета.Ru 15:37

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес остался самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Немецкий сайт Transfermarkt предоставил обновленный рейтинг футболистов чемпионата России. Трансферная стоимость Фернандеса составляет €30 млн.
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Белоус — о том, что Transfermarkt оценил Фернандеса в 30 млн евро: «Марио стоит этих денег»

Sport24.ru15:43

Фернандес остался самым дорогим игроком чемпионата России

Газета.Ru15:37

Игрок, которого хочет купить «Зенит», стоит больше, чем Азмун и Дзюба

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Российская газета07:56

Фернандес - самый дорогой игрок РПЛ

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Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ и ФНЛ

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:57, Вашингтон
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
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Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Кино

Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»

Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
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Спорт

Сборная России по волейболу обыграла Польшу в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Польши в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры

Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Футбол

Роналду похвастался достижениями за год

Роналду забил победный мяч в Суперкубке Италии. Взял титул Серии А, забил 21 гол и получил звание лучшего игрока.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Авто

В Петербурге открылся новый автосалон Suzuki

Обновлено в 08:44
Культура

Роскомнадзор рассмотрит просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»

Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль», с которым в ведомство обращалась партия «Коммунисты России».
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером

Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
Обновлено в 07:22
Политика

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 17:00
Авто

Создан автомобиль, которым надо управлять из гамака

Голландец Мастер Мило (Master Milo), создающие различные необычные транспортные средства для своего YouTube-канала, построил очередной странный автомобиль.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд

Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что в пятницу, 14 июня, вечером на расположенной в центре Москвы Хохловской площади сотрудники полиции в рамках проведения профилактического рейда задержали несколько человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

В Сети появился снимок молодых Алентовой и Меньшовой

На фанатской страничке Аллы Пугачевой неожиданно появилась фотография известной актрисы Веры Алентовой со своей дочерью Юлией Меньшовой.
Обновлено в 05:18
Наука

В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Технологии

CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн

Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53
Общество

СПбГУ отчислил немецкого студента за интервью с оппозиционерами

Руководство Санкт-Петербургского государственого университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Латца, который учился в вузе по обмену, — об этом сам молодой человек сообщил в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».
Обновлено в 16:13
Экономика

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено в 19:25
Политика

Жители Донбасса начали получать паспорта РФ

Обновлено в 06:03
Транспорт

Первый железнодорожный путь на Крымском мосту построен

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 02:43
Происшествия

Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт

Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 19:42
Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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