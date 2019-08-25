Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.

Кино Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны» Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.

Фигурное катание Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Общество Дожди покинут Красноярск на следующей неделе По данным синоптиков Красноярского гидрометцентра, на следующей рабочей неделе в городе установится облачная и теплая погода.

Авто Mercedes-Benz сделает новый Citan электромобилем Производитель сообщает, что новое поколение венов Mercedes-Benz Citan получит более широкий набор опций, которые более разнообразно эксплуатировать машину в коммерческих целях.

Общество Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".

Экономика Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".

Политика СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.

Происшествия На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Общество Вопрос об уместности номеров с животными в цирке расколол россиян Более половины россиян считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными, 41% противоположного мнения, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Политика Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".

Политика В Германии призвали улучшить отношения с Россией Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.

Экономика Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30% Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.

Происшествия В Благовещенске полуторагодовалый ребенок выпал с пятого этажа В Благовещенске из окна квартиры расположенной на пятом этаже жилого дома выпал мальчик полутора лет.

Происшествия В Екатеринбурге пять человек пострадали в страшном ДТП Около 18:40 столкнулись Volkswagen Touareg, Daewoo Nexia и Mazda. Как сообщает E1.RU, ранены пять человек.

Здоровье Установлена связь между диабетом и раком Профессор Джон Термини заметил, что с ростом числа больных диабетом людей будет расти и количество выявляемых раковых заболеваний.

Общество Сотрудников Росгвардии могут обязать носить индивидуальные номера Речь в законе идет об обязательном размещении на форме сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, при несении службы в общественных местах.