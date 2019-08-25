Футбол

Фернандес назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»Матч ТВ 11:28

ЦСКА — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
17′
32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
34′
41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
43′
Константин Кучаев
52′
62′
Андрей Семенов
62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
62′
Федор Чалов
66′
69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
89′
Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Классный гол Фернандеса и очередной результативный удар Чалова. Видеообзор матча ЦСКА - «Ахмат»

Sport.ru12:29

ЦСКА нанес поражение «Ахмату» в 7-м туре РПЛ

Нева Спорт11:56

Чалов: «К судье нет особых претензий. В одном моменте он не дал карточку „Ахмату“, в другом ЦСКА»

Sport24.ru12:30

Чалов: «Ребята подшучивали насчет того, что головой не забивал. Особенно Дивеев. Это ответ ему»

ProstoProSport18:27

Федор Чалов: «Дивеев спрашивал, когда я уже забью головой. Вот ответка ему»

Матч ТВ12:48

Вдова Перхуна, столкновение Бийола и радость «армейцев». Фото с ЦСКА — «Ахмат»

Чемпионат14:22

Чалов сравнялся с Жо

Спорт-Экспресс13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»

Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Обновлено в 15:23
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Футбол

Барселона — Бетис 5:2

Обновлено в 16:52
Фигурное катание

Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе

По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.
Обновлено в 22:32
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

Дожди покинут Красноярск на следующей неделе

По данным синоптиков Красноярского гидрометцентра, на следующей рабочей неделе в городе установится облачная и теплая погода.
Обновлено вчера в 22:56
Авто

Mercedes-Benz сделает новый Citan электромобилем

Производитель сообщает, что новое поколение венов Mercedes-Benz Citan получит более широкий набор опций, которые более разнообразно эксплуатировать машину в коммерческих целях.
Обновлено в 06:32
Музыка

Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Обновлено в 08:16
Общество

Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин

Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Израиль перехватил две выпущенные из сектора Газа ракеты

Обновлено в 19:05
Экономика

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Политика

СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.
Обновлено в 22:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с женой попали в аварию

Дмитрий Дибров потерял чемодан жены.
Обновлено в 10:00
Происшествия

На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом

Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Общество

Вопрос об уместности номеров с животными в цирке расколол россиян

Более половины россиян считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными, 41% противоположного мнения, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 21:04
Политика

Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути

Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
Обновлено в 20:29
Политика

В Германии призвали улучшить отношения с Россией

Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Обновлено в 20:38
Общество

Не по собственному желанию. Прокуратура добилась увольнения врио замглавы Якутска

Прокуратура внесла в адрес главы Якутска представление об устранении нарушений.
Обновлено в 22:27
Политика

Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу «нормандской четверки».
Обновлено в 20:53
Экономика

Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%

Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Происшествия

В Благовещенске полуторагодовалый ребенок выпал с пятого этажа

В Благовещенске из окна квартиры расположенной на пятом этаже жилого дома выпал мальчик полутора лет.
Обновлено в 21:26
Происшествия

В Екатеринбурге пять человек пострадали в страшном ДТП

Около 18:40 столкнулись Volkswagen Touareg, Daewoo Nexia и Mazda. Как сообщает E1.RU, ранены пять человек.
Обновлено в 21:53
Здоровье

Установлена связь между диабетом и раком

Профессор Джон Термини заметил, что с ростом числа больных диабетом людей будет расти и количество выявляемых раковых заболеваний.
Обновлено в 22:21
Общество

Сотрудников Росгвардии могут обязать носить индивидуальные номера

Речь в законе идет об обязательном размещении на форме сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 04:05
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено вчера в 11:20
Политика

В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете

Обновлено в 08:45
Армия и оружие

В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А

Обновлено в 22:06
Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату

Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа.
Обновлено вчера в 03:14
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное