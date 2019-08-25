Футбол
Фернандес назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»Матч ТВ 11:28
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
|17′
|32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
|34′
|41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
|43′
Константин Кучаев
|52′
|62′
Андрей Семенов
|62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
|62′
Федор Чалов
|66′
|69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
|73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
|81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
|89′
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
31
Шарлия
78
Дивеев
23
Магнуссон
25
Бистрович
7
Ахметов
29
Бийол
71
Тикнизян
8
Влашич
9
Чалов
33
Гудиев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
17
Мбенг
22
Садулаев
23
Швец
11
Силва
59
Харин
77
Бериша
19
Иванов
Ахмат
Расстановка 3‑5‑2
Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Политика
Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»
Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.
Обновлено в 12:44
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 05:40
Общество
Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов
По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:27
Экономика
В России установлен новый прожиточный минимум
Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:09
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Политика
Иран просит у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тысяч баррелей в сутки
Иран попросил Запада исполнить жест доброй воли и дать разрешение на экспорт нефти, объемом не менее 700 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено в 15:16
Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:2
Обновлено в 13:56
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Кино
Бокс-офис США: «Падение ангела» удерживает валовую кассу от падения
Что касается следующего уикенда, то там единственной заметной премьерой значится ужастик «Не отпускай», то есть падение валовой кассы будет фактически вертикальным.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Вертолет столкнулся с самолетом на Майорке
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе впервые показал взрослого сына
Музыкант показал взрослого сына Константина от Альбины Джанабаевой.
Обновлено в 10:27
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Политика
Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7
Президент США Дональд Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали другие лидеры стран-членов "Большой семерки" в Биаррице.
Обновлено в 15:34
Футбол
«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»
Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1. Вулверхэмптон поделил очки с Бернли 1:1.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Рядом с территорией завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
Ранее в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ сообщили ТАСС, что загорелась кровля неэксплуатируемого здания на территории ЦНИИмаш в Королеве на площади 100 кв. м. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар.
Обновлено в 10:26
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол
«Атлетико» одержал вторую победу подряд на старте чемпионата Испании
Мадридский «Атлетико» на выезде переиграл «Леганес» в матче 2-го тура испанской примеры.
Обновлено в 14:55
Политика
Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено 23 августа в 16:59
Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Между стоявшими рядом Трампом и Макроном встала жена французского лидера. По другую руку президента США встала его жена - Меланья Трамп.
Обновлено в 15:11
Политика
В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.
Обновлено в 13:42
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Главное душа, а не тело: спасенный РФ сирийский мальчик вернется домой
Медики НИИ имени Рошаля совершили чудо, и теперь 12-летний мальчик, пройдя необходимый курс лечения, готов вернуться на родину.
Обновлено в 14:52