Футбол

Фернандес назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»Матч ТВ 11:28

ЦСКА — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
17′
32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
34′
41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
43′
Константин Кучаев
52′
62′
Андрей Семенов
62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
62′
Федор Чалов
66′
69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
89′
Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.
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