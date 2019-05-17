Футбол
Головин и Фернандес, Аллегри и «Ювентус», Глушаков остался сидеть домаЧемпионат вчера в 17:00
На россиян нацелены европейские топ-клубы, Аллегри покидает «Юве», Месси не заслуживает «Золотой мяч» — в пятничном футбольном дайджесте.
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Источник: «МЮ», «Ман Сити», «Барселона», «Бавария» и «Челси» следят за Мариу Фернандесом
Спорт-Экспрессвчера в 16:36
Балаге: «За Фернандесом следят манчестерские клубы, „Бавария“, „Челси“ и „Барселона“»
Бомбардир.рувчера в 16:14
Защитник ЦСКА Фернандес интересен «МЮ», «Челси», «МС», «Баварии» и «Барселоне»
Sport24.ruвчера в 16:06
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Врачи заявили, что после 35 шансы забеременеть значительно падают
Шансы забеременеть падают для женщин после 35 лет и даже с помощью экстракорпорального оплодотворения уменьшаются в два раза к возрасту 40 лет и старше.
Обновлено в 03:36
Технологии
Сбой произошел в работе Facebook
Сбой зафиксирован в работе социальной сети Facebook в пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
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Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП
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Сергей Лазарев выступил на «Евровидении-2019»
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Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
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Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Авто
Продажи автомобилей Lada в Европе растут
45% от общего объема реализации пришлось на страны Западной Европы.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»
Судебные приставы взыскивают с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки "Краснодар" капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб. за аварию с гражданским судном, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:51
Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Формат опроса по строительству храма в Екатеринбурге не определен
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что формат опроса жителей города по поводу строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга пока не определен.
Обновлено в 03:50
Баскетбол
НБА назвала тройку претендентов на звание MVP сезона
Стала известна тройка претендентов на звание MVP сезона-2018/19.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Политика
Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья»
Соотечественники предлагают создать должность депутата, который бы представлял их интересы, сообщил журналистам председатель Регионального совета соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Лобков по итогам региональной конференции российских соотечественников, прошедшей в Аргентине.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес
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Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено 16 мая в 21:33
Армия и оружие
Путин сделал ставку на лазерное оружие
«Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота», — сообщил глава государства.
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Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС
Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Общество
Беглов подвел в «ВКонтакте» итоги недели
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал на своей странице в «ВКонтакте» об итогах прошедшей рабочей недели.
Обновлено в 03:00
Политика
Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост
Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
Обновлено в 03:41
Политика
В мэрии Екатеринбурга проходит встреча представителей протестующих против строительства храма с руководством города
Заявлено, что никаких решений сегодня принято не будет.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Четыре человека погибли на пожаре под Ярославлем
Обновлено в 03:22
Происшествия
У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
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