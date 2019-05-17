Футбол
Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы ЕвропыГазета.Ru 16:10
Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает "Советский спорт". По информации журналиста Гийома Балаге, за игроком сборной России следят "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", мюнхенская "Бавария", лондонский "Челси" и "Барселона".
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Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах
В строгих черных нарядах показались Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Пенелопа Крус предстала в длинном бело-голубом платье, Виктория Боня прошла в экстравагантном блестящем костюме, а Росси ди Пальма была в наряде, словно с бразильского карнавала.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено в 20:12
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Общество
Süddeutsche Zeitung (Германия): молодые родители слишком часто пользуются за рулем мобильными телефонами (Süddeutsche Zeitung)
В журнале Американской медицинской ассоциации Jama Pediatrics специалисты Гарвардского университета предупреждают, что в особенности люди, родившиеся с 1981 по 1996 год, пользуясь смартфоном за рулем, подвергают опасности не только себя, но и своих детей.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Энергетика
Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Баскетбол
ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги
Баскетболисты ЦСКА сумели обыграть «Реал» и завоевали право сразиться в решающем матче за трофей с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Здоровье
Сахалинские поликлиники будут работать в две смены, а стоматология — в три
Лечебные учреждения Сахалинской области вскоре будут работать до 20 часов, то есть, фактически, в две смены.
Обновлено в 20:16
Политика
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады
Интернет-издание "Страна.ua" опубликовало проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады.
Обновлено в 15:49
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Наука
Ученые описали управляющую движениями организма «черную субстанцию»
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове
Обновлено в 15:45
Технологии
Мировые банки вложат 50 млн долл в свою криптовалюту
Ряд крупнейших мировых банков находится в процессе разработки собственной цифровой финансовой системы на базе технологии блокчейн: в создание криптовалюты они инвестируют порядка 50 млн долл, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 00:37
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Армия и оружие
Истребители Су-35 вылетели на перехват израильских боевых самолётов
Истребители ВКС России были подняты для перехвата израильских самолётов.
Обновлено в 16:06
Общество
ПФР оцифровал трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Росавиация назвала роковые ошибки пилотов SSJ 100
Росавиация представила документ, где назвала, какие ошибки допустили пилоты самолёта Sukhoi Superjet 100 – они и стали причиной катастрофы в Шереметьево, пишут РИА Новости.
Обновлено в 10:08
Авто
Новую Skoda Octavia сфотографировали без камуфляжа
Шпионам удалось сфотографировать Skoda Octavia нового поколения.
Обновлено в 08:30
Игры
CD Projekt RED будет относиться к работникам так же, как к игрокам, — с уважением
CD Projekt RED, авторов «Ведьмака» и грядущей Cyberpunk 2077, тоже не оставили в стороне от обсуждения условий труда: в глазах многих специалистов руководители студии совершенно не жалели своих сотрудников и вынудили их перерабатывать.
Обновлено в 19:59
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
"Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:57
Политика
В Австрии проверят запись беседы вице-канцлера с «россиянкой»
Верховная прокуратура Австрии проверит видеозапись, ссылаясь на которую СМИ сообщили, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в 2017 году якобы обсуждал с россиянкой возможность получения от неё помощи на предстоящих парламентских выборах.
Обновлено в 21:18
Политика
Коломойский объяснил возвращение на Украину
По словам Коломойского, решение о возвращении не связано с его отношениями с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:40
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47