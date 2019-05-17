Фернандес может перейти в топ-клубLiveSport.ru вчера в 16:51

Защитник ЦСКА Марио Фернандес привлек внимание сильнейших клубов Европы, написал на своей странице в Twitter журналист Гильем Балаге.

Фернандес может перейти в топ-клуб

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