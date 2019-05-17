Футбол
Фернандес может перейти в топ-клубLiveSport.ru вчера в 16:51
Защитник ЦСКА Марио Фернандес привлек внимание сильнейших клубов Европы, написал на своей странице в Twitter журналист Гильем Балаге.
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Источник: «МЮ», «Ман Сити», «Барселона», «Бавария» и «Челси» следят за Мариу Фернандесом
Спорт-Экспрессвчера в 16:36
Балаге: «За Фернандесом следят манчестерские клубы, „Бавария“, „Челси“ и „Барселона“»
Бомбардир.рувчера в 16:14
Защитник ЦСКА Фернандес интересен «МЮ», «Челси», «МС», «Баварии» и «Барселоне»
Sport24.ruвчера в 16:06
За Фернандесом внимательно следят «Барселона», «МЮ», «МС», «Бавария» и «Челси»
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