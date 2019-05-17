Футбол

Фернандес может перейти в топ-клубLiveSport.ru вчера в 16:51

Защитник ЦСКА Марио Фернандес привлек внимание сильнейших клубов Европы, написал на своей странице в Twitter журналист Гильем Балаге.
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Источник: «МЮ», «Ман Сити», «Барселона», «Бавария» и «Челси» следят за Мариу Фернандесом

Спорт-Экспрессвчера в 16:36

Балаге: «За Фернандесом следят манчестерские клубы, „Бавария“, „Челси“ и „Барселона“»

Бомбардир.рувчера в 16:14

Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы Европы

Газета.Ruвчера в 16:10

Защитник ЦСКА Фернандес интересен «МЮ», «Челси», «МС», «Баварии» и «Барселоне»

Sport24.ruвчера в 16:06

За Фернандесом внимательно следят «Барселона», «МЮ», «МС», «Бавария» и «Челси»

Чемпионатвчера в 15:58

Гильем Балаге: «„Барселона“, „МЮ“, „Ман Сити“, „Бавария“ и „Челси“ следят за Марио Фернандесом»

Sports.ruвчера в 16:31

Источник: Фернандес попал в сферу интересов «МЮ», «Сити», «Баварии» и «Челси»

Матч ТВвчера в 16:24
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Политика

У чиновников аппарата правительства нашли недвижимость в Европе

Куликов, родившийся в Свердловской области, стал самым богатым чиновником аппарата.
Обновлено в 00:14
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Трамп согласился с необходимостью расследовать связи Байдена с Китаем

Журналист Стив Хилтон спросил у Трампа, нужно ли расследование из-за того, что «власти Китая вкладывают миллиарды долларов в бизнес семьи Байдена».
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Глава МИД Украины Павел Климкин уходит в отставку

После избрания Владимира Зеленского, господин Климкин заявлял журналистам, что предложит новому президенту Украины уволить его с должности главы МИДа, чтобы позволить главе государства самому выбрать министров.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:56
Здоровье

Могут ли волгоградцы оформить инвалидность без документов из поликлиники

Чтобы попасть на специальную комиссию, которая установит группу инвалидности, необходимо направление от медицинского учреждения по стандартной форме 088 / у-06.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».
Обновлено в 00:17
Общество

Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat

Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено вчера в 06:55
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 19:04
Хоккей

Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ

Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол

Кевин Де Брейне: «Могу понять чувства „Ливерпуля“»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне признался, что с пониманием относится к разочарованию игроков "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей

Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено вчера в 11:20
Политика

Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС

Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
Культура

Писатель и лауреат Пулитцеровской премии Герман Воук скончался в США

Американский писатели и обладатель Пулитцеровской премии Герман Воук скончался на 104-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие

Британские читатели раскритиковали перехват самолетов РФ над Балтикой

Обновлено в 00:46
Общество

Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром

Обновлено вчера в 15:36
Политика

Парламент Канады не признал депортацию крымских татар геноцидом

Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, передает "Укринформ" 17 мая В мае 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя Иосифа Сталина было проведено насильственное выселение крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено вчера в 03:09
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Обновлено 16 мая в 11:20
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено 16 мая в 08:24
Политика

Глава ДНР: установлены заказчики убийства Захарченко

Пушилин рассказал об итогах расследования гибели первого лидера самопровозглашенной республики Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА "Новости" рассказал о том, как продвигается расследование убийства первого лидера самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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