Фермер в США погиб после нападения казуараИзвестия 01:16

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара. Сообщение об инциденте опубликовано 14 апреля на странице газеты The Gainesville Sun в Facebook. По данным полиции, птица напала на владельца фермы, когда он зашел в специальную клетку, где содержался казуар.

Фермер в США погиб после нападения казуара

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