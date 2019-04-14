Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуараИзвестия 01:16
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара. Сообщение об инциденте опубликовано 14 апреля на странице газеты The Gainesville Sun в Facebook. По данным полиции, птица напала на владельца фермы, когда он зашел в специальную клетку, где содержался казуар.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Политика
Польша отказалась пустить в свои воды российский парусник «Седов»
Власти Польши запретили российскому паруснику «Седов» с курсантами на борту войти в польские территориальные воды, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ева Сувара.
Обновлено 12 апреля в 13:18
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Политика
Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии
По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.
Обновлено в 13:35
Общество
Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы
Обновлено в 17:05
Кино
Уже сегодня: Game of Thrones готовится ворваться на экраны
Предлагаем ознакомиться с расписанием: 1 серия — 15 апреля 2 серия — 22 апреля 3 серия — 29 апреля 4 серия — 6 мая 5 серия — 13 мая 6 серия — 20 мая Укороченный сезон связан с нехваткой материала для адаптации в 10-серийном формате, а также из-за того, что бюджет каждой серии этого сезона выше, чем бюджет серий предыдущих сезонов.
Обновлено в 01:00
Политика
Билборды с Порошенко снимут на Украине
На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено в 18:25
Политика
Порошенко спел две песни про неявку Зеленского на дебаты
Обновлено в 12:59
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Футбол
Клопп считает, что «Ливерпуль» доминировал над «Челси»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе над «Челси» (2:0). По словам Клоппа, это хороший матч против сильного соперника.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Один рыбак погиб при опрокидывании лодки на пруду в Подмосковье
Один человек погиб при опрокидывании лодки с рыбаками на пруду в городе Егорьевск Московской области, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Общество
Тотальный диктант в Нью-Йорке написал 95-летний ветеран ВОВ
95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев стал самым старшим участником акции "Тотальный диктант" в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:13
Политика
Студенты потребовали смены политической системы в Алжире
В нескольких провинциях Алжира прошли молодежные марши. Студенты потребовали полной смены нынешней политической системы.
Обновлено в 18:55
Авто
Nissan отзывает около 700 тысяч кроссоверов X-Trail
Японский автопроизводитель сообщил об отзыве практически 700 000 своих автомобилей Rouge, известных на нашем рынке под названием X-Trail.
Обновлено в 07:15
Финансы
Ставки рублевых вкладов крупнейших банков (% годовых)
Банки ранжированы по размеру рублевого депозитного портфеля. Ставка указана с учетом капитализации и выплаты в конце срока.
Обновлено в 03:17
Наука
Воображение помогло роботу управиться с инструментами
Группа разработчиков под руководством Челси Финн (Chelsea Finn) из Калифорнийского университета в Беркли разработала алгоритм, позволяющий роботам использовать для перемещения одних объектов другие в качестве инструментов, а также самостоятельно принимать решение, оптимально ли применять их в текущей ситуации.
Обновлено 12 апреля в 14:16
Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте
Как пояснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов, рост валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля.
Обновлено в 17:00
Интернет
Microsoft сообщила о взломе почтового сервиса Outlook хакерами
Хакеры взломали почтовый сервис Outlook и получили доступ к ряду аккаунтов, об этом сообщила американская компания Microsoft.
Обновлено в 04:07
Транспорт
Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на перелеты к месту отдыха и обратно
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственные контракты с авиакомпаниями Аврора и Аэрофлот Российские авиалинии для предоставления островным пенсионерам специальных талонов на перелеты к месту отдыха и обратно.
Обновлено в 18:10
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
«Не о таком Владимире я мечтаю» - блогер-урбанист назвал главные проблемы областного центра
Аркадий Гершман, известный московский блогер-урбанист побывал во Владимире по приглашению ВлГУ.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В МВД Дагестана прокомментировали задержание Зиявудина Ашикова
Министерство внутренних дел по Дагестану назначило проведение служебной проверки по факту задержания исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Каспийску Зиявудина Ашикова.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Гнилая картошка стала причиной убийства иностранцев в Подмосковье
Гнилая картошка довела до беды азербайджанских торговцев овощами.
Обновлено в 11:43
Политика
МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSA
Санкции в отношении нефтяной компании PDVSA ставят под угрозу здоровье сотен человек, получающих лечение за границей благодаря финансовой поддержке компании, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
Обновлено в 17:47
Футбол
«Витория Сетубал» не смогла остановить «Бенфику»
Матчем "Бенфика" - "Витория Сетубал" завершился 29-й тур чемпионата Португалии.
Обновлено в 16:57