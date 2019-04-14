Происшествия
Фермер из Флориды погиб от когтей своего казуараРоссийская газета 21:12
В США владелец фермы из Флориды стал жертвой своего питомца. Его убил казуар - крупная нелетающая птица, которая обитает в тропических лесах Новой Гвинеи и на севере Австралии. По данным службы спасения округа Алачуа, птица напала на 75-летнего фермера, когда он зашел в клетку, чтобы покормить ее.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Шоу-бизнес
Родившая в 19 лет Вера Брежнева не боится стать бабушкой
Обновлено в 09:50
Футбол
«Монако» подтвердил травму крестообразных связок у Йоветича
"Монако" сообщил о тяжелой травме нападающего Стевана Йоветича, которую тот получил во вчерашнем матче чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0). У 29-летнего черногорца диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.
Обновлено в 12:10
Политика
Чубайс объяснил фразу «во всем виноват Чубайс»
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия» рассказал, как появилась фраза «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 11:27
Экономика
Мэр Якутска сэкономила городу 48 миллионов рублей
Как сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева информагентству ТАСС, городской бюджет сумел сэкономить 48 млн рублей.
Обновлено в 21:59
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Культура
Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение
Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».
Обновлено в 00:00
Политика
Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено в 15:17
Общество
В Чикаго из-за метели отменили более 1 тыс. авиарейсов
Более 1 тыс. авиарейсов отменены в двух аэропортах города Чикаго в связи со снежной бурей, разразившейся в этой части штата Иллинойс.
Обновлено в 19:28
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:32
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Футбол
«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции
В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
Генерал НАТО призвал больше общаться с Россией и понимать ее
Скапаротти призвал больше общаться с Россией.
Обновлено в 20:20
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Обновлено в 03:22
Общество
Кто имеет право на «семипалатинские» льготы?
На компенсации имеют право люди, которые родились или жили на территории, попавшей в зону прохождения радиоактивного следа во время этих испытаний.
Обновлено в 20:18
Политика
Китай призвал Японию ускорить создание зоны свободной торговли
Китаю, Южной Корее и Японии необходимо в ближайшее время согласовать создание свободной экономической зоны, сказал глава МИД КНР Ван И во время встречи со своим японским коллегой Таро Коно.
Обновлено в 10:51
Кино
В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO в воскресенье начал премьерный показ первой серии долгожданного заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" (Game of Thrones).
Обновлено в 21:09
Происшествия
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено в 22:11
Политика
Парусник «Седов» продолжает свой рейс, несмотря на препоны русофобов
Власти Таллинна сожалеют о решении МИД в отношении "Седова" >> В пятницу, 12 апреля, стало известно, что польские власти запретили российскому учебному паруснику "Седов", направлявшемуся в порт Гдыня, заход в территориальные воды республики.
Обновлено вчера в 08:30
Авто
Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS
Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Обнародовано «секретное» видео с Юлией Началовой
Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала видеозапись, сделанную за несколько месяцев до смерти звезды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РЕН.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Политика
Трамп за три месяца собрал на выборы 30 миллионов долларов
Журналисты The New York Times выяснили, что нынешний хозяин Белого дома за три минувших месяца собрал более 30 миллионов долларов, которые он направит на проведение своей предвыборной кампании.
Обновлено в 21:49
Технологии
Amazon может запустить бесплатный музыкальный сервис
Источники издания Billboard рассказали, что Amazon ведёт переговоры с партнёрами о запуске бесплатного музыкального сервиса.
Обновлено в 04:21