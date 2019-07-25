Футбол

Фермален может присоединиться к Иньесте и Вилье в чемпионате ЯпонииСпорт-Экспресс вчера в 16:49

Бывший защитник "Барселоны" Томас Фермален может перейти в "Виссел Кобе", сообщает Marca. Сейчас 33-летний бельгиец находится в Японии и ведет переговоры о контракте. Фермален остается в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с каталонцами.
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Томас Вермален
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Бельгийский футболист, центральный защитник национальной сборной Бельгии.
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