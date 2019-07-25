Футбол
Фермален может присоединиться к Иньесте и Вилье в чемпионате ЯпонииСпорт-Экспресс вчера в 16:49
Бывший защитник "Барселоны" Томас Фермален может перейти в "Виссел Кобе", сообщает Marca. Сейчас 33-летний бельгиец находится в Японии и ведет переговоры о контракте. Фермален остается в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с каталонцами.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Француз попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске
Француз представил летающую доску во время парада в Париже и попытался пересечь на ней пролив Ла-Манш.
Обновлено в 03:50
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Общество
Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.
Обновлено в 03:52
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 02:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Путин дал новые поручения в связи с наводнением в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить до 1 августа формирование списков пострадавших от наводнения в Иркутской области и до 10 августа обеспечить выплаты в полном объеме.
Обновлено в 05:01
Космос
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Технологии
Точность прогнозов погоды в России вырастет вдвое
«Системы нового поколения позволят российским метеорологам развивать численные прогнозы погоды на основе современных моделей атмосферы, контролировать уровень промышленных выбросов и предупреждать о природных и техногенных катастрофах», — отмечает Ростех.
Обновлено в 05:05
Политика
Россия не признает решения по искам о присоединении Крыма
«РФ не признает законность и обоснованность абсолютно всех арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний и физических лиц, связанных с присоединением Крыма к Российской Федерации», — приводит слова Минюста ТАСС.
Обновлено в 02:37
Политика
В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы
Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
В США раскрыли тайну секретного мини-шаттла X-37B
Как сообщает издание Мilitary.com, Хизер Уилсон рассказала, что беспилотный корабль X-37B может сформировать орбиту, которая выглядит как яйцо и, когда он находится близко к Земле, это достаточно близко к атмосфере, чтобы в этот момент развернуться.
Обновлено в 04:16
Общество
В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги
Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.
Обновлено в 05:45
Футбол
Спартаковцы почтили память Федора Черенкова
В церемонии приняли участие бывшие игроки "Спартака" Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, выходившие на поле вместе с Черенковым, а также болельщики московского клуба.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Обновлено в 02:56
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика
Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы
Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.
Обновлено в 02:37
Футбол
«Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса»
Обновлено в 04:23
Авто
«Автотор» построит еще один завод для BMW или Hyundai/Kia
Проектированием нового завода займется немецкая Durr. Контракт с ней планируется подписать 25 июля.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Трап повредил обшивку самолета в аэропорту «Шереметьево»
При подготовке к вылету самолета авиакомпании «Северный ветер» самоходный трап повредил обшивку борта в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 04:49
Финансы
Расписки Mail.ru Group в Лондоне дорожают более чем на 3%
Глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru Group на открытии торгов на Лондонской фондовой бирже дорожают более чем на 3% на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:33
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
Обновлено в 04:30
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30