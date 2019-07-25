Футбол

Вермален прибыл в Японию и станет одноклубником ИньестыРИА Новости 03:05

Бельгийский защитник Томас Вермален прибыл в Японию для подписания контракта с японским футбольным клубом "Виссел Кобе", за который выступает его бывший одноклубник Андрес Иньеста, сообщает Marca. Контракт 33-летнего Вермалена с испанской "Барселоной" истек в конце июня.
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