Футбол
Вермален прибыл в Японию и станет одноклубником ИньестыРИА Новости 03:05
Бельгийский защитник Томас Вермален прибыл в Японию для подписания контракта с японским футбольным клубом "Виссел Кобе", за который выступает его бывший одноклубник Андрес Иньеста, сообщает Marca. Контракт 33-летнего Вермалена с испанской "Барселоной" истек в конце июня.
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