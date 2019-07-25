Футбол
Вермален прибыл в Японию, чтобы вновь стать одноклубником ИньестыЧемпионат 01:02
О переходе должно быть объявлено в ближайшее время. Вермален перешёл в «Барселону» из «Арсенала» летом 2014 года. В минувшем сезоне бельгийский игрок провёл в составе сине-гранатовых всего девять матчей (из них семь — в основном составе), не отметившись результативными действиями.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:37, Вашингтон
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Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
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В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
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Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено вчера в 11:03
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В Турции ранили белорусского дипломата
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Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие
В Анкаре: Похолодание отношений между Турцией и США произошло до С-400
Турецкие СМИ публикуют материал, в котором высказывается предположение относительно основных причин похолодания отношений между Вашингтоном и Анкарой.
Обновлено вчера в 23:38
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Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.
Обновлено вчера в 20:01
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За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Обновлено вчера в 08:24
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Специалисты сферы коллекторских услуг провели исследование, согласно результатам которого уровень проблемной ипотечной задолженности по итогам 2018 года вырос на 4,91 миллиарда рублей, или на 7%, до 78,03 миллиардов рублей по сравнению с 2017 годом.
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Спецназ ВСУ полностью откажется от советского оружия и амуниции
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Ливневый паводок подтопил 12 домов в Хабаровском крае
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