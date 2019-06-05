Футбол
Ферлан Менди проходит медосмотр для «Реала»Sports.ru 12:12
23-летний футболист уже проходит медосмотр для мадридского клуба. Врач «Реала» прибыл для этого во Францию. Игрок сдает все необходимые тесты в медицинском центре в Клерфонтене, контролируемом Федерацией футбола Франции.
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