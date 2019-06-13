«Реал» объявил о трансфере Менди из «Лиона»Бомбардир.ру вчера в 14:44

Защитник «Лиона» Ферлан Менди перешел в мадридский «Реал». Испанцы официально объявили о сделке. Контракт рассчитан на шесть сезонов, он будет действовать до лета 2025 года.

«Реал» объявил о трансфере Менди из «Лиона»

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