Футбол
«Реал» объявил о трансфере Менди из «Лиона»Бомбардир.ру вчера в 14:44
Защитник «Лиона» Ферлан Менди перешел в мадридский «Реал». Испанцы официально объявили о сделке. Контракт рассчитан на шесть сезонов, он будет действовать до лета 2025 года.
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Экономика
Чубайс предложил ввести в России углеродный налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Общество
Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети
Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе
Обновлено в 02:01
Транспорт
В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:41
Хоккей
Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли
Обновлено в 04:16
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек
В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.
Обновлено в 04:02
Футбол
Фонсека хочет видеть в «Роме» Фреда и двух игроков донецкого «Шахтёра»
В приобретении бразильского игрока лично заинтересован новый тренер итальянского клуба Паулу Фонсека, сообщает Il Romanista.
Обновлено в 02:32
Общество
Выпущенная в Приамурье тигрица съела кабана, который злил ее у вольера
Амурские тигры из Приморья Павлик и Елена, которых выпустили в тайге Амурской области, успешно адаптируются к жизни на воле: удачно охотятся на быстрых косулей и кабанов, которые злили их, пока хищники были в вольере, сообщает Центр "Амурский тигр".
Обновлено в 00:53
Экономика
Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор
Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Наука
Биологи изучили гены рекордсменов долгожительства — летучих мышей
Ученые проанализировали динамику активности генов, чтобы отследить происходящие с ними возрастные изменения.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram
Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру.
Обновлено в 02:56
Политика
Эрдоган считает закрытым вопрос о покупке С-400
Обновлено вчера в 20:25
Общество
Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов
Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
Обновлено в 03:19
Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Украинская армия подошла вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи
В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Здоровье
Названы опасные последствия привычки пить кофе
Обновлено в 00:58