Футбол

«Реал» объявил о трансфере Менди из «Лиона»Бомбардир.ру вчера в 14:44

Защитник «Лиона» Ферлан Менди перешел в мадридский «Реал». Испанцы официально объявили о сделке. Контракт рассчитан на шесть сезонов, он будет действовать до лета 2025 года.
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Ферлан Менди: «Зидан поможет мне прогрессировать в „Реале“»

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Sports.ruвчера в 16:15

Ферлан Менди: Зидан - замечательный тренер, с ним я буду прогрессировать

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Менди: «Зидан поможет мне прогрессировать»

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Менди надеется прогрессировать под руководством Зидана

Спорт-Экспрессвчера в 18:36

«Реал» объявил о трансфере Менди (фото)

Советский спортвчера в 14:51

Менди: Зидан — великолепный тренер, он поможет мне прогрессировать

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Экономика

Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
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Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
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Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
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Общество

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Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
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Общество

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
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Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.
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Происшествия

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Происшествия

Адвокат банды Цапка не исключил возможности его «воскрешения»

Обновлено в 04:07
Транспорт

В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов

Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:41
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Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли

Обновлено в 04:16
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
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Происшествия

При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек

В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.
Обновлено в 04:02
Футбол

Фонсека хочет видеть в «Роме» Фреда и двух игроков донецкого «Шахтёра»

В приобретении бразильского игрока лично заинтересован новый тренер итальянского клуба Паулу Фонсека, сообщает Il Romanista.
Обновлено в 02:32
Общество

Выпущенная в Приамурье тигрица съела кабана, который злил ее у вольера

Амурские тигры из Приморья Павлик и Елена, которых выпустили в тайге Амурской области, успешно адаптируются к жизни на воле: удачно охотятся на быстрых косулей и кабанов, которые злили их, пока хищники были в вольере, сообщает Центр "Амурский тигр".
Обновлено в 00:53
Экономика

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор

Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Наука

Биологи изучили гены рекордсменов долгожительства — летучих мышей

Ученые проанализировали динамику активности генов, чтобы отследить происходящие с ними возрастные изменения.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Обновлено вчера в 22:48
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Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву

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Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Общество

Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram

Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру.
Обновлено в 02:56
Политика

Эрдоган считает закрытым вопрос о покупке С-400

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Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов

Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
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Пассажирский поезд насмерть сбил подростка под Петербургом

Обновлено в 03:45
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«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Украинская армия подошла вплотную к Донецку

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В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
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Названы опасные последствия привычки пить кофе

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Французский футболист, защитник клуба «Лион» и сборной Франции.
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