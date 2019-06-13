Футбол

Ферлан Менди: «Зидан поможет мне прогрессировать в „Реале“»Sportbox.RU 02:45

Напомним, в среду мадридский «Реал» объявил о трансфере 24-летнего защитника французского «Лиона». Контракт с игроком с командой Зинедина Зидана подписан до 30 июня 2025 года.
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