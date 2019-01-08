Футбол

Фергюсон выступил с речью перед игроками «Манчестер Юнайтед»
Советский спорт
03:30

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон произнес мотивирующую речь перед командой, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Sun. 77-летний шотландец призвал игроков бороться друг за друга, оставляя все силы на поле.
Советский спорт03:30

Подробнее о событии

«Вы поднимете клуб на прежние высоты». Фергюсон выступил перед игроками «МЮ» с мотивирующим спичем

Eurosport.ru05:17

Фергюсон выступил с речью перед игроками «МЮ»

Sportbox.RU04:27

Фергюсон выступил с речью перед игроками «МЮ»

Матч ТВ04:27

Фергюсон выступил с речью перед игроками «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт03:30

Фергюсон выступил с речью перед игроками «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru03:14

Фергюсон выступил с мотивационной речью перед игроками «МЮ»

Sport24.ru02:40

Фергюсон выступил перед игроками «Манчестер Юнайтед» с мотивирующей речью

Чемпионат02:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Футбол

Ивелин Попов подтвердил, что покидает московский «Спартак»

Болгарский полузащитник Ивелин Попов заявил, что покидает московский футбольный клуб "Спартак", с которым он расторг контракт.
Обновлено в 09:03
Футбол

«Барселона» объявила о подписании контракта с игроком «Тулузы» Тодибо

В текущем сезоне Тодибо провел 10 матчей за "Тулузу" и забил 1 гол.
Обновлено в 08:51
Футбол

Глушаков пообщался с болельщиками «Спартака» перед медосмотром

Как сообщает корреспондент Sport24 Матвей Капускин, перед прохождением обследования Глушаков пообщался с болельщиками и согласился сделать с ними несколько фотографий на фоне баннера «Спартака».
Обновлено в 03:23
Футбол

«Челси» блокирует трансфер Фабрегаса в «Монако»

Лондонский клуб блокирует сделку, это связано с тем, что "синие" сперва хотят найти полноценную замену для Фабрегаса, а потом отпустить его в "Монако" за 10 млн евро.
Обновлено в 05:55
Футбол

Кубок африканских наций — 2019 пройдет в Египте

Египет станет страной-хозяйкой Кубка африканских наций по футболу 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.
Обновлено в 06:35
Футбол

«Ливерпуль» выбыл из розыгрыша Кубка Англии

Футболисты "Вулверхэмптона" обыграли "Ливерпуль" в третьем раунде Кубка Англии и вышли в 1/16 финала.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Перейра покинет «Краснодар» летом

Обновлено в 02:55
Футбол

«Реал» хочет купить у «Тоттенхэма» Эриксена уже зимой

Обновлено в 03:20
Футбол

«Ювентус» согласился продать Дибалу в «Манчестер Сити»

Обновлено в 06:00
Футбол

«Бавария» сделала «Челси» четвертое предложение по Хадсону-Одои

«Бавария» в четвертый раз обратилась в «Челси» с предложением о переходе нападающего Каллуму Хадсона-Одои и удовлетворила финансовые запросы лондонского клуба.
Обновлено в 07:33
Футбол

«Барселона» провела переговоры с представителями Неймара

"Барселона" ведет переговоры о возвращении нападающего "ПСЖ" Неймара.
Обновлено в 06:43
Футбол

Вальверде не рассчитывает на Мунира в «Барселоне»

Обновлено в 05:25
Футбол

«Тоттенхэм» согласился продать Дембеле китайскому клубу

Сообщается, что "шпоры" согласились продать своего футболиста за 9 млн фунтов.
Обновлено в 08:16
Футбол

Брат Погба: проблема заключалась в Моуринью

Нападающий «Тура» Матиас Погба поделился мнением о конфликте своего брата Поля с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Обновлено в 00:52
Футбол

Ван Гал может стать новым наставником «Бенфики»

Голландский специалист Луи ван Гал может стать новым главным тренером «Бенфики» после увольнения с поста главного тренера команды Руи Витории, сообщает A Bola.
Обновлено в 05:26
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алекс Фергюсон
Британский тренер
Александр Чепмен Фергюсон более известный как Алекс Фергюсон, сэр Алекс, САФ или Ферги - шотландский футболист и футбольный тренер. C 1986 по 2013 годы был главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Признаётся одним из величайших тренеров в истории мирового футбола. Занимает четвёртое место в списке лучших тренеров послевоенного периода по версии газеты The Times, а также первое место в списке лучших тренеров всех времён и народов по версии World Soccer и ESPN FC. Входит в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания УЕФА в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное