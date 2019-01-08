Футбол
Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон произнес мотивирующую речь перед командой, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Sun. 77-летний шотландец призвал игроков бороться друг за друга, оставляя все силы на поле.
Советский спорт03:30
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Футбол
Ивелин Попов подтвердил, что покидает московский «Спартак»
Болгарский полузащитник Ивелин Попов заявил, что покидает московский футбольный клуб "Спартак", с которым он расторг контракт.
Обновлено в 09:03
Футбол
«Барселона» объявила о подписании контракта с игроком «Тулузы» Тодибо
В текущем сезоне Тодибо провел 10 матчей за "Тулузу" и забил 1 гол.
Обновлено в 08:51
Футбол
Глушаков пообщался с болельщиками «Спартака» перед медосмотром
Как сообщает корреспондент Sport24 Матвей Капускин, перед прохождением обследования Глушаков пообщался с болельщиками и согласился сделать с ними несколько фотографий на фоне баннера «Спартака».
Обновлено в 03:23
Футбол
«Челси» блокирует трансфер Фабрегаса в «Монако»
Лондонский клуб блокирует сделку, это связано с тем, что "синие" сперва хотят найти полноценную замену для Фабрегаса, а потом отпустить его в "Монако" за 10 млн евро.
Обновлено в 05:55
Футбол
Кубок африканских наций — 2019 пройдет в Египте
Египет станет страной-хозяйкой Кубка африканских наций по футболу 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Ливерпуль» выбыл из розыгрыша Кубка Англии
Футболисты "Вулверхэмптона" обыграли "Ливерпуль" в третьем раунде Кубка Англии и вышли в 1/16 финала.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Перейра покинет «Краснодар» летом
Обновлено в 02:55
Футбол
«Реал» хочет купить у «Тоттенхэма» Эриксена уже зимой
Обновлено в 03:20
Футбол
«Ювентус» согласился продать Дибалу в «Манчестер Сити»
Обновлено в 06:00
Футбол
«Бавария» сделала «Челси» четвертое предложение по Хадсону-Одои
«Бавария» в четвертый раз обратилась в «Челси» с предложением о переходе нападающего Каллуму Хадсона-Одои и удовлетворила финансовые запросы лондонского клуба.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Барселона» провела переговоры с представителями Неймара
"Барселона" ведет переговоры о возвращении нападающего "ПСЖ" Неймара.
Обновлено в 06:43
Футбол
Вальверде не рассчитывает на Мунира в «Барселоне»
Обновлено в 05:25
Футбол
«Тоттенхэм» согласился продать Дембеле китайскому клубу
Сообщается, что "шпоры" согласились продать своего футболиста за 9 млн фунтов.
Обновлено в 08:16
Футбол
Брат Погба: проблема заключалась в Моуринью
Нападающий «Тура» Матиас Погба поделился мнением о конфликте своего брата Поля с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Обновлено в 00:52
Футбол
Ван Гал может стать новым наставником «Бенфики»
Голландский специалист Луи ван Гал может стать новым главным тренером «Бенфики» после увольнения с поста главного тренера команды Руи Витории, сообщает A Bola.
Обновлено в 05:26