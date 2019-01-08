Футбол

Фергюсон выступил с речью перед игроками «Манчестер Юнайтед»
Газета.Ru
03:14

Легендарный тренер английского "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон выступил с мотивационной речью перед игроками клуба, передает "Советский спорт". Близкий к команде источник передал содержание обращения.
Газета.Ru03:14

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Фергюсон выступил с речью перед игроками «Манчестер Юнайтед»

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Фергюсон выступил с речью перед игроками «МЮ»

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Фергюсон мотивирует игроков «Манчестер Юнайтед»

Нева Спорт04:24

Фергюсон выступил с речью перед игроками «МЮ»

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Фергюсон выступил с речью перед игроками «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru03:14

Фергюсон выступил с мотивационной речью перед игроками «МЮ»

Sport24.ru02:40

Фергюсон выступил перед игроками «Манчестер Юнайтед» с мотивирующей речью

Чемпионат02:36
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С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
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Алекс Фергюсон
Британский тренер
Александр Чепмен Фергюсон более известный как Алекс Фергюсон, сэр Алекс, САФ или Ферги - шотландский футболист и футбольный тренер. C 1986 по 2013 годы был главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Признаётся одним из величайших тренеров в истории мирового футбола. Занимает четвёртое место в списке лучших тренеров послевоенного периода по версии газеты The Times, а также первое место в списке лучших тренеров всех времён и народов по версии World Soccer и ESPN FC. Входит в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания УЕФА в 1954 году.
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