Фергюсон возглавит «Манчестер Юнайтед» на благотворительном матчеСоветский спорт 12:26

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон вновь возглавил команду, сообщает пресс-служба красных дьяволов. Фергюсон возглавит МЮ 26 мая на благотворительном матче против Баварии, посвященном 20-летию требла.

Происшествия Появилось видео момента обрушения в университете в Петербурге Телеканал НТВ опубликовал кадры, на которых запечатлен момент обрушения перекрытий в университете ИТМО в Санкт-Петербурге.

Политика Лавров резко ответил на вопрос журналистов Washington Post о Сирии Во время Мюнхенской конференция по вопросам политики и безопасности глава МИД России Сергей Лавров осадил журналистов The Washington Post, задавших вопрос о президенте Сирии Башаре Асаде.

Спорт Херрман победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в США Немка Дениз Херрман одержала победу в гонке преследования на 10 километров на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США).

Транспорт В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.

Единоборства Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.

Футбол Принц Саудовской Аравии захотел купить «Манчестер Юнайтед» Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман хочет приобрести английский «Манчестер Юнайтед».

Происшествия В Твери навес рухнул на людей, два человека пострадали Два человека госпитализированы с улицы Новоторжской в Твери, где на прохожих обрушился деревянный навес, установленный у старинного дома, закрытого на многолетнюю реставрацию.

Кино Стал известен лучший фильм Берлинского кинофестиваля Фильм "Синонимы" израильского режиссера Надава Лапида получил "Золотого медведя", главную награду 69-го Берлинского кинофестиваля.

Происшествия В Кривом Роге подожгли храм УПЦ Неизвестные подожгли храм Украинской православной церкви в Кривом Роге и оставили на его стенах нацистские надписи, сообщает пресс-служба местной епархии.

Происшествия В Париже полиция использовала слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» Сотрудники правоохранительных органов Парижа применили слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов».

Политика Лавров надеется продолжить переговоры по мирному договору с Японией Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает продолжить переговоры по мирному договору в соответствии с декларацией 1956 года.

Политика Охранник Порошенко оттолкнул журналиста «России 1» Охранник Петра Порошенко оттолкнул журналиста "России 1", пытавшегося задать вопрос украинскому лидеру.

Политика Лавров оценил заявление продюсера Би-би-си о съемках «химатак» в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление продюсера телеканала Би-би-си, признавшего постановочный характер съемок химатак в Сирии, заявил, что всем это было очевидно с самого начала.

Происшествия Суд признал педофилом бывшего архиепископа Вашингтона Церковный суд признал бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккэрика виновным в педофилии, сообщает ватиканская Конгрегация доктрины веры.

Футбол «Вердер» на 96-й минуте ушел от поражения в матче с «Гертой» Футболисты бременского "Вердера" в компенсированное время ушли от поражения в матче 22-го тура чемпионата Германии против "Герты".

Политика Роговцева призвала украинцев изолироваться от россиян Ада Роговцева, будучи народной артисткой СССР, считает что украинцам необходимо изолироваться от россиян, которые, по ее глубокому мнению, относятся к ее соотечественникам свысока.

Футбол «Манчестер Сити» разгромил «Ньюпорт» в 1/8 финала Кубка Англии Футболисты "Манчестер Сити" добились крупной победы в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии над клубом четвертого дивизиона "Ньюпорт Каунти".

Политика «Потрясающая»: Иванка Трамп встретилась с Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель и дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Происшествия На трассе «Скандинавия» перевернулся грузовик, перекрыв движение Причины инцидента устанавливаются. ДТП полностью перекрыло федеральную дорогу, транспорт вынужден двигаться по обочине.

Политика Конфликт между азербайджанцами и чеченцами исчерпан По данным СМИ, на расширенной встрече влиятельных представителей азербайджанской и чеченской общин, где случай был признан не соответствующим реальному уровню братства и дружбы между азербайджанцами и чеченцами, конфликт был исчерпан, а напряженность сведена на нет.

Происшествия Калужский банк ограбили на 14 млн рублей Банк в Калуге обокрали на более чем 14 млн рублей. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД в субботу, 16 февраля.

Экономика Медведев предложил изменить критерии оценки бедности Председатель российского правительства Дмитрий Медведев призвал учитывать расходы человека при оценке уровня бедности, эта методика применяется во всем мире, пишет в пятницу ТАСС.