Футбол
Фергюсон вернется на «Олд Траффорд» в качестве тренера 26 маяSport24.ru 05:21
26 мая 2019 года на стадионе «Олд Траффорд» состоится благотворительный матч, посвященный 20-летию «требла» «Манчестер Юнайтед». В сезоне-1998/99 манкунианцы выигрывали чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов, в финале которой обыграли «Баварию» (2:1).
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Происшествия
В Петербурге в здании университета обрушились перекрытия
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Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону актуальные проблемы
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в субботу провели телефонный разговор.
Обновлено в 10:30
Политика
Охранник Порошенко оттолкнул журналиста «России 1»
Журналиста телеканала «Россия 1», пытавшегося задать вопрос действующему президенту Украины Петру Порошенко, оттолкнул охранник украинского лидера.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви
Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 07:53
Единоборства
Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах
Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:06
Политика
Арестованная Савченко призвала выйти на новый «майдан»
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая находится под арестом из-за обвинений в подготовке терактов в Киеве, призвала украинцев выйти в это воскресенье на новый "майдан".
Обновлено в 08:54
Происшествия
На Украине осквернили мемориал «Вечный огонь»
Обновлено в 08:43
Политика
ФТС хочет расширить перечень продуктового эмбарго
О предложении Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенного к ввозу из США, ЕС и ряда других стран, сообщило РБК, письмо об этом исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов 13 февраля направил в Минсельхоз.
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Супруга Марата Башарова Елизавета подала на развод после побоев
Супруга известного телеведущего и актера Марата Башарова Елизавета подала на развод.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В ярославской колонии нашли новые нарушения
"Сегодня сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии №1 было обнаружено видео, при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:45
Политика
В израильском аэропорту задержали 140 граждан Украины
Иммиграционные власти Израиля задержали 140 украинцев при въезде в страну через международный аэропорт Бен-Гурион после инцидента с израильтянами в аэропорту Киева.
Обновлено в 09:18
Политика
В МИД Австрии заявили о принятом ЕС решении по санкциям против России
ЕС принял решение о новых санкциях в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 07:45
Политика
В Волынской области захватили храм УПЦ
Обновлено в 08:56
Футбол
«Валенсия» намерена выкупить Черышева у «Вильярреала»
Руководство испанской "Валенсии" довольно игрой, которую показывает российский полузащитник команды Денис Черышев и намерено выкупить права на игрока у "Вильярреала", сообщает Marca.
Обновлено в 09:31
Кино
Умер сыгравший Гитлера в «Бункере» швейцарский актер Бруно Ганц
Обновлено в 09:13
Транспорт
В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины
В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
Обновлено в 09:40
Политика
МИД назвал условие для нормализации взаимодействия России и Британии
Москва и Лондон не смогут нормально взаимодействовать и вести равноправный диалог, если власти Великобритании не изменят свою недружественную политику в отношении России, заявили в российском МИДе после встречи первого замглавы министерства Владимира Титова с британским госминистром по делам Европы и Америки Аланом Данкеном.
Обновлено в 09:45
Общество
В Париже полиция использовала слезоточивый газ против «жёлтых жилетов»
Сотрудники правоохранительных органов Парижа применили слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов».
Обновлено в 09:09
Политика
Сестра Бориса Джонсона разделась в эфире Sky News
Журналистка и сестра Бориса Джонсона, который ранее занимал пост министра иностранных дел Великобритании, Рейчел разделась в прямом эфире телеканала Sky News.
Обновлено в 09:41
Политика
Пушков обвинил Берлин в перечеркивании исполнения «Минска — 2»
Сенатор Алексей Пушков в своем профиле в социальной сети Twitter разместил пост, в котором заявил, что высказанная на конференции по безопасности в Мюнхене канцлером ФРГ Ангелой Меркель позиция Берлина перечеркивает реализацию «Минска — 2».
Обновлено в 10:18
Политика
Лавров: Россия хочет понять, какой мандат будет у НАТО в Арктике
В ходе дискуссий на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике.
Обновлено в 07:50
Культура
Мать Децла расскажет о причинах смерти сына на Первом канале
Обновлено в 02:30
Политика
Порошенко скопировал предвыборный лозунг Путина
Обновлено в 08:11
Культура
Рэпер Баста извинился за поддержку пенсионной реформы
Рэпер Баста записал видеобращение к своим поклонника, в котором принес извинения за поддержку пенсионной реформы.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Лавров: США запретили странам НАТО не посещать брифинг по ДРСМД
Представители большинства стран НАТО не посетили совместный брифинг российских министерств иностранных дел и обороны по Договору РСМД в Мюнхене.
Обновлено в 09:44
Политика
Клинцевич прокомментировал слова Роговцевой о россиянах
Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.
Обновлено в 04:38
Общество
Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления
Центр погоды «Фобос» сообщает, что жителей столицы ожидают резкие перепады атмосферного давления, которые начнутся в воскресенье и продлятся как минимум до середины следующей недели.
Обновлено в 10:39