Футбол
Фергюсон советует МЮ приобрести игрока «Астон Виллы»Soccer.ru вчера в 16:55
Английские СМИ сообщают, что "Манчестер Юнайтед" по-прежнему прислушивается к советам бывшего тренера команды Алекса Фергюсона. 77-летний специалист считает, что "красным дьяволам" стоит приобрести полузащитника "Астон Виллы" и сборной Шотландии Джона МакГинна.
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Фергюсон призывает боссов «Манчестер Юнайтед» купить полузащитника «Астон Виллы»
Советский спорт03:35
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