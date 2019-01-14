Футбол

Фергюсон помогает Сульшеру выбирать состав на матчи МЮ
Soccer.ru
10:08

Легендарный шотландский специалист Алекс Фергюсон помогает советом главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннару Сульшеру. 77-летний Фергюсон консультирует норвежца по поводу игроков и основного состава команды на тот или иной матч.
Soccer.ru10:08

Подробнее о событии

СМИ рассказали, как Фергюсон помогает Сульшеру бить рекорды

РИА Новости11:14

СМИ: Фергюсон помогает Сульшеру при выборе состава на матч

Спорт-Экспресс07:46

Фергюсон помогает главному тренеру «МЮ» выбирать состав на матчи

Газета.Ru09:35

Фергюсон помогает Сульшеру выбирать состав на матчи «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт09:23

СМИ: Фергюсон помогает Сульшеру выбирать состав на матчи «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат08:57

СМИ: Фергюсон помогает Сульшеру формировать состав «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ09:45

Фергюсон дает советы Сульшеру по выбору состава команды на матчи

Бомбардир.ру09:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 11:44, Ашберн
Происшествия

Пожар начался в Киево-Печерской лавре

Обновлено в 10:47
Происшествия

Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте

Адамович получил ножевое ранение вечером в воскресенье во время благотворительного концерта. Подозреваемый в нападении был арестован.
Обновлено в 08:59
Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".
Обновлено в 11:09
Политика

Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики

Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку

Обновлено в 10:09
Экономика

Более половины россиян поддержали отставку правительства

Более 50% россиян поддержали отставку правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

Обновлено в 08:08
Происшествия

При взрыве в Кабуле погибли четыре человека

Четыре человека погибли, 44 пострадали в результате теракта в Кабуле, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.
Обновлено в 11:04
Политика

СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации

Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Поправки о системах газовой безопасности в домах внесли в Госдуму

Проект поправок в Жилищный кодекс РФ, который предполагает установку автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности в жилых домах, внесли в Госдуму.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Полиция Мордовии проверяет видео с сожжением российского флага

Обновлено в 08:16
Политика

Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией

Обновлено в 04:08
Общество

Минкультуры обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова

Министерство культуры РФ провело комплексную проверку деятельности Московского Художественного театра имени Чехова и выявило некоторые нарушения.
Обновлено в 08:02
Общество

Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram

Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Политика

ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Транспорт

Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку

Водители автопарка для чиновников и депутатов обратились к начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с просьбой разъяснить порядок действий на платных парковках Москвы, стоимость которых повысилась до 380 руб. в час.
Обновлено в 09:09
Политика

Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 12:55
Общество

В России могут появиться зеленые автомобильные номера

Советник соруководителя рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин рассказал, что некоторые автомобили в России могут получить номера зеленого цвета.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Бабушка сестер Хачатурян через суд просит выписать внучку из квартиры

Квартира находится в собственности у бабушки, она, как собственница, имеет право выселять людей, с этой целью она обратилась в суд.
Обновлено в 06:36
Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Общество

Британский торговый реестр предупредил о ликвидации компании Telegram

Британский государственный реестр юридических лиц предупредил, что компания Telegram Messenger LLP, о ликвидации которой принял решение Павел Дуров, будет вычеркнута из реестра в течение двух месяцев.
Обновлено в 05:14
Энергетика

Бензин АИ-95 к 9 января подорожал почти до 45 рублей

По данным ведомства, средняя стоимость дизельного топлива с 1 по 9 января увеличилась на 0,7%. Средняя стоимость бензина АИ-92 составляла (здесь и далее – по состоянию на 9 января) 41,67 рубля, АИ-95 – 44,96 рубля, АИ-98 – 50,79 рубля, дизельного топлива – 47,14 рубля.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

МЧС опровергло сообщения об обнаружении трех погибших в Шахтах

Обновлено в 10:11
Авто

Lada Vesta названа самым популярным авто на рынке России в 2018 году

Согласно итогам 2018 года, LADA Vesta заполучила статус наиболее продаваемой модели непосредственно на рынке России.
Обновлено в 07:37
Политика

Переговоры Путина и Абэ пройдут 22 января

Обновлено в 08:53
Политика

Трамп назвал рост нефтедобычи в США плохой новостью для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России».
Обновлено в 08:14
Происшествия

На АвтоВАЗе остановили производство из-за прорыва трубы

Обновлено в 09:42
Наука

Генетики нашли у россиян редкую наследственную болезнь

Определенная специалистами ФГБНУ "МГНЦ" популяционная частота гетерозиготного носительства данного заболевания в России составляет 1:250 человек, а расчетная частота самой болезни – один на 250 тысяч новорожденных.
Обновлено в 07:05
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алекс Фергюсон
Британский тренер
Александр Чепмен Фергюсон более известный как Алекс Фергюсон, сэр Алекс, САФ или Ферги - шотландский футболист и футбольный тренер. C 1986 по 2013 годы был главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Признаётся одним из величайших тренеров в истории мирового футбола. Занимает четвёртое место в списке лучших тренеров послевоенного периода по версии газеты The Times, а также первое место в списке лучших тренеров всех времён и народов по версии World Soccer и ESPN FC. Входит в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания УЕФА в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное