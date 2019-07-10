Чемпион Венгрии «Ференцварош» нанес поражение болгарскому «Лудогорцу» в первой игре первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча в Будапеште завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Токмак Нгуен и Александр Зубков, у гостей мяч забил Якуб Сверчок.

Политика Руководитель телеканала «1+1» может сменить Кличко на посту мэра Киева Как сообщает "КиевVласть" со ссылкой на источник в администрации президента Украины, уже в эту пятницу глава страны Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Александра Ткаченко главой Киевской городской администрации.

Экономика Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Наука Об эффективном способе похудеть без диет рассказали учёные Страдающим от проблем с лишним весом людям при похудении не обязательно сосредотачиваться на избавлении от жира, сообщили учёные из Университета штата Джорджии.

Шоу-бизнес Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать русский язык Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".

Общество Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Общество ФСИН и СПЧ предложили не заключать под стражу беременных и инвалидов ФСИН России и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагают запретить заключать под стражу беременных женщин, а также женщин с малолетними детьми и инвалидов.

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Хоккей Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею Кудашов с 2013 по 2015 год возглавлял подмосковный "Атлант". С 2015 по 2017 год он занимал пост главного тренера ярославского «Локомотива».

Футбол «Локомотив» назвал сумму отступных за голкипера Гильерме За пять миллионов евро готов уступить "Спартаку" голкипера Маринато Гильерме ФК "Локомотив", сообщает "Чемпионат" Уточняется, что "Спартак" готов на три года выкупить Гильерме, при этом ему предлагается контракт на девять миллионов евро и ещё три миллиона подъёмных.

Происшествия В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Экономика Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.

Политика Меркель сделала заявление после приступа Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.

Шоу-бизнес Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.

Общество В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.

Политика ЦИК поддержал идею Беглова о реформе муниципальных избиркомов Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев поддержал идею о реформе системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), которую высказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Экономика Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1–1,5 тыс. рублей.

Общество В России решили найти управу на 14-летних живодеров Предлагаемый документ позволит исключить ситуации, при которых правонарушения подростков от 14 до 16 лет не получат юридическую оценку «до момента совершения ими тяжких преступлений против личности».