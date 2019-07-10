Футбол
«Ференцварош» победил «Лудогорец» в Лиге чемпионовМатч ТВ вчера в 16:11
Чемпион Венгрии «Ференцварош» нанес поражение болгарскому «Лудогорцу» в первой игре первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча в Будапеште завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Токмак Нгуен и Александр Зубков, у гостей мяч забил Якуб Сверчок.
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Наука
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