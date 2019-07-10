Футбол

«Ференцварош» победил «Лудогорец» в Лиге чемпионовМатч ТВ вчера в 16:11

3 фото
Чемпион Венгрии «Ференцварош» нанес поражение болгарскому «Лудогорцу» в первой игре первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча в Будапеште завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Токмак Нгуен и Александр Зубков, у гостей мяч забил Якуб Сверчок.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Ференцварош» победил «Лудогорец» в Лиге чемпионов

Sportbox.RUвчера в 16:11

«Ференцварош» обыграл «Лудогорец» в первом отборочном раунде ЛЧ

Спорт-Экспрессвчера в 16:18

«Ференцварош» победил «Лудогорец» в Лиге чемпионов

Матч ТВвчера в 16:11

«Ференцварош» обыграл «Лудогорец» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 15:54

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Лудогорец» проиграл «Ференцварошу», БАТЭ сыграл вничью с «Пястом»

Sports.ru09 июля в 04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Политика

Рябков заявил, что РФ встревожена инцидентом в Ормузском проливе

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена инцидентом в Ормузском проливе.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Балашихе 18-летний подросток забил до смерти сына-младенца

Правоохранительные органы расследуют смерть 2-месячного ребенка в подмосковной Балашихе. По подозрению в убийстве задержан его отец.
Обновлено в 02:11
Общество

Названа безвредная доза шоколада

По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
Обновлено в 01:53
Политика

Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области

Обновлено вчера в 21:24
Футбол

Хавбек «Урала» Араторе продолжит карьеру в Швейцарии

Обновлено в 01:44
Политика

Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.
Обновлено в 03:50
Футбол

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов – о Владимире Путине и Юрии Сёмине

В последние дни главным поставщиком новостей стал «Локомотив».
Обновлено в 02:00
Экономика

ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом

Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Главы Генштабов ВС Азербайджана и России провели переговоры в Баку

Состоялась встреча начальников генеральных штабов Вооруженных Сил Азербайджана и России Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов прибыл в среду, 10 июля в Баку, где проведет переговоры с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом.
Обновлено вчера в 08:48
Общество

Названы регионы Земли, которые станут непригодными для жизни

Учёные предупредили, что в таком случае непригодными для жизни могут стать часть Индии, некоторые регионы Бангладеша, долина реки Ганг, а также север Шри-Ланки и восток Пакистана.
Обновлено вчера в 22:23
Космос

Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли

Обновлено вчера в 21:30
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Космос

Появилось видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ

Обновлено в 01:36
Общество

Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд

Обновлено вчера в 10:53
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон

Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие

2,5 тысячи десантников высадились в Крыму

Обновлено в 01:40
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Космос

США планируют доставить на МКС солнечные батареи

Обновлено вчера в 23:27
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Техника российского производства примет участие в учениях в Венесуэле

"По большому счету, вооружения и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают боливарианские вооруженные силы, - это техника российского производства, поэтому по-другому это просто не может осуществляться", - подчеркнул дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Обновлено в 03:03
Политика

Южную Осетию возмутили этикетки на грузинском алкоголе

В сообщении на сайте посольства говорится, что в ходе изучения возможностей экспорта продукции предприятий Южной Осетии в Россию, были выявлены факты продажи грузинских товаров с изображением карты Грузинской ССР, то есть с «необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии».
Обновлено в 02:59
Культура

Открывается фестиваль «Славянский базар в Витебске»

Обновлено в 00:34
Политика

Изгнанный с совещания чиновник с судимостью подаст в суд на Зеленского

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд.
Обновлено вчера в 15:38
Интернет

«Одноклассники» запустили собственный рекламный кабинет

На сайте и в приложении «Одноклассников» появится специальный рекламный кабинет для малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 02:29
Наука

Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов

Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено 09 июля в 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лудогорец
Болгарский футбольный клуб
Болгарский футбольный клуб из города Разград. Домашние матчи команда проводит стадионе «Лудогорец Арена» вместимостью более 8000 зрителей. Самый титулованный футбольный клуб чемпионата Болгарии 2010-х годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ференцварош
Венгерский футбольный клуб
Венгерский футбольный клуб из Будапешта. В 2006 году был назван самым популярным футбольным клубом Венгрии. С момента своего основания, 29 раз становился чемпионом Венгрии, 20 раз завоевывал Кубок Венгрии, один раз, обыграв в финале итальянский «Ювентус», выиграл Кубок ярмарок.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное