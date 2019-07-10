Футбол
«Ференцварош» победил «Лудогорец» в Лиге чемпионовМатч ТВ вчера в 16:11
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
Токмак Нген
|6′
|31′
Якуб Шверчок
|51′
Космин Моци
|61′
Яцек Гуральски
Александр Зубков
|65′
|66′
Dan Biton
Марселиньо да Коста
Тамаш Пришкин
Давиде Ланцафаме
|66′
Игорь Харатин
David Siger
|77′
|78′
Яцек Гуральски
Стефан Баджи
|83′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
Токмак Нген
Роланд Варга
|83′
David Siger
|86′
Ференцварош
Расстановка 4‑5‑1
90
Дибус
8
Ловренчич
25
Блажич
33
Двали
26
Хайстер
11
Зубков
7
Игнатенко
92
Шкварка
18
Siger David
97
Варга
10
Ланцафаме
23
Илиев
22
Икоко
5
Терзиев
30
Моци
3
Недялков
84
Марселиньо
25
Баджи
18
Дяков
17
Интима
10
Шверчок
13
Чибота
Лудогорец
Расстановка 4‑3‑3
Чемпион Венгрии «Ференцварош» нанес поражение болгарскому «Лудогорцу» в первой игре первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча в Будапеште завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Токмак Нгуен и Александр Зубков, у гостей мяч забил Якуб Сверчок.
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Ференцварош – Лудогорец. Прогноз букмекеров на квалификацию Лиги Чемпионов 2019/2020
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