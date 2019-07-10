Футбол

«Ференцварош» победил «Лудогорец» в Лиге чемпионовМатч ТВ вчера в 16:11

Ференцварош — Лудогорец
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
Токмак Нген
6′
31′
Якуб Шверчок
51′
Космин Моци
61′
Яцек Гуральски
Александр Зубков
65′
66′
Dan Biton
Марселиньо да Коста
Тамаш Пришкин
Давиде Ланцафаме
66′
Игорь Харатин
David Siger
77′
78′
Яцек Гуральски
Стефан Баджи
83′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
Токмак Нген
Роланд Варга
83′
David Siger
86′
3 фото
Чемпион Венгрии «Ференцварош» нанес поражение болгарскому «Лудогорцу» в первой игре первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча в Будапеште завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Токмак Нгуен и Александр Зубков, у гостей мяч забил Якуб Сверчок.
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